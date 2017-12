Tiende geweldsdode  dit jaar in Friesland  is inwoner uit Sneek

Sneek- Even voor half twaalf is vanmorgen een 39 jarige Sneker voor zijn huis in de Johan Willem Frisostraat bij een geweldsincident om het leven gekomen. Het zou gaan om een steekpartij. Na het incident rukten de hulpdiensten uit, helaas kwam de hulp te laat. Meteen werd er een burgernetvermelding uitgestuurd,waarbij het publiek gevraagd werd om uit te kijken naar twee donkergetinte jongens op een scooter. Zij zouden betrokken zijn geweest bij de vermoedelijke steekpartij. De politie heeft de zaak in onderzoek en op dit moment is nog niet bekend of de twee gevluchte jongens zijn aangehouden. Over de achtergrond van het misdrijf is nog niets bekend.

Intussen is het lichaam van het slachtoffer afgevoerd. Op de FB-pagina van het slachtoffer komen de eerste condoleanceberichten binnen. Het slachtoffer uit Sneek is de tiende geweldsdode in Friesland dit jaar.

Foto Jan Douwe Gorter