Herenkapsalon Ersoy, vijf jaar een begrip in Sneek

Sneek- Herenkapsalon Ersoy viert deze maand zijn vijfjarig bestaan. Reden voor GrootSneek om daar eens een kijkje te nemen en te vragen wat nou het ‘geheim’ van Herenkapsalon Ersoy is.

Van boekhouder tot kapper

Cihan Ersoy (39), vader van drie kinderen (8, 11 en 15 jaar) wijst mij vriendelijk de zaak rond. We blikken terug in de tijd. ‘’Als zoon van gastarbeiders heb ik van beide culturen iets meegekregen. Ik heb de Nederlandse school doorlopen. Waarna ik mijn opleiding tot administrateur/boekhouder met succes heb afgerond. Daar heb ik later ook een baan in gevonden. Bij Nuon in Leeuwarden. Daarvoor heb ik toevallig tijdelijk ook in Sneek gewerkt. Tegenover De Stolp stond toentertijd een vestiging van Essent, daar heb ik negen maanden aan een project gewerkt. Bij mijn latere werkgever Nuon kreeg ik een kans, daar kon ik kosteloos een extra studie volgen. Het bezwaar was echter wel dat als je daar verder mee ging je vaste contract moest inleveren. Ik wilde graag kapper worden, dus besloot ik de opleiding te volgen. Het was wel een gok. Mijn vader knipte vroeger ook, net als mijn zwager Ömer Hanedan. Die runt samen met mijn zus het succesvolle Kapsalon Hanedan. Ik heb de kortste opleiding gevolgd, die duurde anderhalf jaar. In de tussentijd heb ik op de zondagen bij Turkse verenigingen in Heerenveen geknipt, om het knippen wat beter in de vingers te krijgen. Ik knip nu alleen mannen, want als ik er vrouwen bij deed kostte het mij veel meer opleidingstijd. Na mijn studie leerde ik nog de fijne kneepjes van het vak bij mijn zwager Ömer Hanedan in Heerenveen. Na een half jaar was het tijd om mijn eigen kapsalon te openen. Waar was nog even de vraag. Ik wilde mijn zwager niet voor de voeten lopen. Dus ben ik in Sneek gaan kijken. Daar was een pand aan de Gedempte Poortezijlen vrij. Leuke locatie, doorlopend en dicht bij het centrum.’’

Voet aan de grond

In het begin was het erg lastig om voet aan de grond te krijgen. Ons tarief was één jaar lang €9,50. Dat was een actieprijs. Maar al met al heb ik het daar een jaar mee volgehouden. Geleidelijk ging de klantenkring omhoog. En door mond-tot-mond reclame wist iedereen wie ik was en wat ik aanbied.’’ Vier jaar later is Herenkapsalon Ersoy naar een prijs van €12,50 gestegen. ‘’Maar nu gaan wij, noodgedwongen, naar €13,50. Ik vind dat jammer, maar het is niet anders. Dat komt door het nieuwe Btw-tarief.’’ Maar, blijft de hamvraag, waarom naar Sneek, die al meer dan veertig kapsalons had? ‘’Er was niet zozeer behoefte aan een nieuwe kapper, maar er was een behoefte aan een Turkse kapper. Dus ik besloot in dit gat te springen. Ik ben in Sneek de enige Turkse kapper. Dus het was zeker een goede keuze om Sneek uit te kiezen als locatie.’’

Een knipbeurt en een goed gesprek

‘’Wij knippen niet alleen het haar. Maar wij kijken het hele gezicht na. Zoals de wenkbrauwen, neusharen en de snor. Ook branden wij oorharen weg, wat overigens typisch Turks is.’’ Maar wat onderscheidt jou van alle andere kappers? ‘’Wij nemen de tijd voor de klant. Een half uur is standaard voor ons. Zo is er tijd voor een goed gesprek en zo kunnen wij naar de behoefte van de klant knippen. Dus de klant komt niet alleen voor de prijs naar ons.’’ Ersoy’s klanten komen ook vanbuiten Sneek. ‘’Ze komen uit dorpen waarvan ik de naam niet eens kende.’’ Grapt Cihan. Ook zijn er toeristen die hij terug ziet komen.

Waar staat Cihan over vijf jaar?

‘’Sneek is een leuke locatie. Op termijn wil ik wel uitbreiden, al zit ik hier op de huidige locatie goed. We hebben een vol klantbestand. En hoewel ik er over na denk is niks nog zeker. Wat betreft de toekomst zie ik dat wij ook dames gaan knippen. Maar dan moeten we wel een andere locatie hebben. Leuke kanttekening is dat mijn zoon, die nu vijftien is, kapper probeert te worden. die komt zo nu en dan eens in de zaak helpen. Misschien kan hij het overnemen. Wie weet.’’ Herenkapsalon Ersoy blijft nog wel even.

Lars Palijama