Ruim €2237 voor Hospice De Kime Sneek

Sneek- Voor een uitverkocht theater Sneek zong Maaike Schuurmans voor het hospice De Kime in Sneek. Samen met het Stedelijk Muziekkorps Sneek, het Bogerman Kamer Orkest en het Projectkoor Folsgeare zorgden ze voor een onvergetelijke avond. Dankzij de belangeloze medewerking van iedereen kon Janine Welbedacht namens De Kime een cheque van €2237 in ontvangst nemen.

Een schenking aan het modelspoormuseum van een objecttheater gebaseerd op de film “ Once Upon a time in the West” was de aanleiding voor dit bijzondere en eenmalige concert. Museummanager Jan-Willem van Beek: “De bouwer van dit fraaie objecttheater heeft scenes uit de film Once Upon a time in the West nagebouwd waar de trein langs rijdt. Terwijl de trein rijdt, klinkt de schitterende muziek van Ennio Morricone. Toen we nadachten over de opening van dit unieke objecttheater, kwamen we uit bij het Stedelijk Muziekkorps Sneek. Die vonden het idee prima, maar ons museum is voor het grote orkest te klein. En van het een kwam het ander.” Tijdens het concert in het theater is het objecttheater live in het museum geopend. Vanaf nu voor iedereen in het museum te bewonderen.

Van dinsdag t/m vrijdag en zondag is het museum geopend van 13 tot 17 uur en op zaterdag van 10 tot 17 uur. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.treinenmuseum.nl te vinden.

Fotobijschrift: €2237 voor Hospice De Kime Sneek | Foto Simon Bleeker