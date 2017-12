Bettie serveert The Charm The Furry in Bolwerk Sneek

Sneek- Bettie Serveert brengt dit najaar op hun vijfentwintigste verjaardag het gloednieuwe album Damaged Good uit. Het prachtige liedje Never Be Over, ook terug te vinden op deze elfde langspeler, is de troepen al vooruitgesneld en was reeds veelvuldig op de Nederlandse radio te horen. ‘De Betties’, zoals ze ook wel worden genoemd, gaan de komende maanden voor een uitgebreide tour het land in om het nieuwe werk live te presenteren.

Damaged Good is een van de meest diverse platen die Bettie Serveert tot nu toe heeft gemaakt. Van korte liedjes die amper zestig seconden duren tot een compleet epos van acht minuten en alles er tussen in. Het is een ‘groot verhaal’, intens, ruig, teder en vooral met veel vuur en passie. Een aantal liedjes zal zeker ook herinneringen oproepen aan de klassieker Palomine, het debuut waar het vijfentwintig jaar geleden allemaal mee begon.

In 1991 ziet Bettie Serveert namelijk het levenslicht. Het daaropvolgende jaar brengt de groep rond Carol van Dyk en Peter Visser het album Palomine uit. Dit blijkt al meteen een schot in de roos, want zowel in binnen- als buitenland wordt het vol lof ontvangen en krijgt het zelfs de gouden status. Het levert de band ook meteen optredens op, o.a. op Pinkpop en internationale tours met genre-genoten als Wilco, Jeff Buckley, Dinosaur Jr., Buffalo Tom en Belly. Met Damaged Good wordt het jongste album Oh, Mayhem! uit 2013 opgevolgd. Daarop laat Bettie Serveert een als vanouds energiek, fris en brutaal geluid horen. Deze lijn is ook doorgetrokken op de aankomende release en is hiermee dan ook dé passende aanvulling op het reeds imposante oeuvre van de band.

Reiger

In het voorprogramma Reiger (Mathijs Peeters, 1976) is een meestergitarist met een imposant muzikaal CV. Naast bands als The Gasoline Brothers en Sandusky heeft hij veel gespeeld als sessiemuzikant. Reiger heeft eigenlijk niets meer te bewijzen. Toch bleef er iets knagen… Reiger heeft nummers in zijn hoofd. En die moeten eruit! En zo brengt Reiger uren, soms wel dagen achter elkaar door op zijn zolderkamer in Utrecht, om liedjes te maken.