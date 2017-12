De bal rolt weer …. Voetbalvoorbeschouwingen

Sneek-Voetbalvoorbeschouwingen op 16 en 17 december 2017. De helft van de Sneker clubs kwam afgelopen weekeinde niet in actie. De wedstrijd van Waterpoort Boys werd vanwege de terrein- en weersomstandigheden al op vrijdag afgelast, terwijl de bond om dezelfde reden zondag tot een algehele afgelasting besloot. Alleen de clubs met kunstgras kwam afgelopen zaterdag in actie. Van die clubs deden ONS Sneek en Sneek Wit Zwart ZM met een overwinning op resp. Magreb ’90 en Blokzijl goede zaken, terwijl de zondagtak van Sneek Wit Zwart ’s avonds een kans liet liggen om de nummer twee van de ranglijst Achilles 1894 beentje te lichten.

Komend weekend staat de laatste speelronde voor de winterstop op het programma. Die ronde voert ONS Sneek zaterdag naar Ermelo voor het treffen met DVS ’33, terwijl Waterpoort Boys een half uurtje later in Oosterend aftrapt tegen SDS. In de avonduren sluit Sneek Wit Zwart het eerste deel van het seizoen af in Meppel tegen MSC, terwijl LSC 1890 en Black Boys zondag tegen resp. Oerterp en Nieuweschoot voor even een streep onder de competitie zetten.

DVS ’33 Ermelo – ONS Sneek

Zaterdag 16 december 2017 – aanvang 14.30 uur

Sportpark DVS ’33 – Ermelo

Vorig seizoen begon ONS Sneek in Ermelo aan een goede serie. Een vergelijkbare serie is nu met zeges op ACV, Harkemase Boys en Magreb ’90 in de maak. Met die overwinningen bracht de ploeg van trainer Chris de Wagt de aansluiting met de middenmoot tot stand en zijn de Snekers met negen uit drie koploper in de nog prille tweede periode. De wedstrijd van komende zaterdag telt ook voor die periode, maar dat zal vooralsnog weinigen interesseren. Eerst en vooral gaat het tegen DVS ’33 om de drie knikkers en om de aansluiting met het middelste eskader in de derde divisie.

Door Vereniging Sterk kent tot nu toe een goed seizoen en strijdt met een aantal andere clubs achter de leidende kemphanen Spakenburg en Jong Almere City FC om de titel “best of the rest”. Met het oog op die “titel” deed de ploeg van trainer Bart van Hunenstijn die bij de club onderwerp van discussie is tussen het bestuur en de adviserende TC, afgelopen zaterdag goede zaken. DVS ’33 wist namelijk de koploper in Almere met maar liefst 1-4 te verslaan. Met die overwinning keerde men na twee opeenvolgende nederlagen terug in het spoor. Op dat spoor kregen erkende krachten als Benjamin Roemeon, Maurice de Ruiter en Kay Velda assistentie van Mike Ahrens die na een uitstapje van een jaar bij Spakenburg aan de Sportlaan terugkeerde. In het kielzog van Ahrens kwam ook Niels Buitenhuis mee, terwijl een andere Buitenhuis, te weten Jeroen overkwam van NEC. Verder versterkte DVS ’33 zich o.a. met Basil Camara (DOVO) en Dennis Hollart (IJsselmeervogels). Zij zijn er mede verantwoordelijk voor, dat de prestatiecurve van de Ermeloërs nadat de ploeg in de eerste beide seizoenen in de derde divisie c.q. topklasse in de middenmoot eindigde, momenteel een opgaande lijn laat zien.

ONS Sneek krijgt met DVS ’33 dan ook een pittige opponent voor de kiezen. Eentje die er ook nog eens op gebrand zal zijn om het zure gevoel van de nederlaag van vorig seizoen weg te poetsen. Toen won ONS dankzij een vroege treffer van Fabian Stevens namelijk met 1-0, maar die zege had toen eerlijk is eerlijk toch een beetje het karakter van een “gestolen” overwinning. Dat alles betekent niet, dat ONS dat het zaterdag zonder de geschorste Serge Fatima moet doen, geen of weinig kans maakt. Integendeel. Het verschil tussen beide ploegen is nu ook weer niet zodanig groot dat zaterdag van een strijd tussen David en Goliath gesproken kan worden en bovendien krijgt ONS met assistkoning Michael Lanting en met snelle mannen als Dommerholt, Gonzales en Prijor voorop ongetwijfeld ook een aantal kansen. En als dat dan opnieuw leidt tot een “gestolen” zege? Nou, daar zal echt niemand op Southpark en omkriten om malen.

SDS – Waterpoort Boys

​Zaterdag 16 december 2017 – aanvang 15.00 uur

Sportpark de Skoalleseize – Oosterend

Waterpoort Boys aanschouwde de uitslagen afgelopen zaterdag met gemengde gevoelens. Enerzijds kwam hekkensluiter DWP drie punten naderbij en anderzijds ging één van de andere concurrenten, te weten QVC, op hetzelfde tijdstip onderuit. Tot die concurrenten mag ook SDS dat komende zaterdag op het kunstgras van Oosterend de tegenstander van de geel-blauwen is, worden gerekend. SDS staat namelijk met twaalf uit tien nog redelijk in de buurt van Waterpoort Boys, dat met acht uit negen voorlaatste is.

De ploeg van kaatsdirecteur Marco Hoekstra haalde overigens de meeste van die twaalf punten in de eerste vier speelronden, toen SDS met acht uit vier behoorlijk uit de startblokken kwam. Nadien ging het echter allemaal wat minder soepel en werd alleen nog tegen SC Bant gelijk gespeeld en van Heerenveense Boys gewonnen. Die mindere serie betekent echter niet dat het zaterdag eenvoudig gaat worden. Sterk Door Samenspel bleek in de voorbije seizoenen voor Waterpoort Boys niet zelden een lastig te omzeilen klip. Een klip die juist tegen de Wéé Péé Béé er een schepje bovenop deed. Dat had enerzijds te maken met de klassieke strijd tussen Stêd en Doarp en anderzijds met de aanwezigheid van spelers als Erik Haitsma en Marco Rijpkema. Zij verdedigden in het verleden de kleuren van Waterpoort Boys en brengen uiteraard tegen hun voormalige club iets extra’s. Voor Rijpkema heeft het duel met de Snekers bovendien nog een extra dimensie, omdat zijn broer Stefan bij Waterpoort Boys het doel verdedigt.

​Die schitterde vorige week als doelman van het futsalteam van de Snekers en zal die kwaliteiten ook zaterdag nodig hebben om zijn doel tegen het vaak op de counter loerende SDS schoon te houden. Daarin slaagde hij in de laatste thuiswedstrijd tegen De Wâlde ook, al kreeg hij in die wedstrijd veel hulp van een prima presterend team. Dat team toonde toen qua voetbal en ondanks een aantal blessures toen aan, dat de huidige positie op de ranglijst niet correspondeert met de kwaliteiten. Slaagt Waterpoort Boys er in om datzelfde voetbal zaterdag weer uit de hoge hoed te toveren, dan maakt men zeker kans om deze keer de klip wel te omzeilen. En dat laatste is eigenlijk noodzaak om het hiervoor al omschreven verschil op de ranglijst te verkleinen en om niet met het gevoel van een moeizaam dobberend schip de kerstdagen in te gaan.

MSC – Sneek Wit Zwart

​Zaterdag 16 december 2017 – aanvang 19.30 uur

​Sportpark Ezinge – Meppel

Sneek Wit Zwart liet afgelopen zaterdag tegen het in ondertal spelende Achilles 1894 toch de kans op succes liggen. Met een succes (lees: een overwinning) had het gezelschap van trainer Germ de Jong op de ranglijst toch een klein sprongetje gemaakt. Nu leverde het op gelijkspel tegen de nummer twee van de ranglijst geen positionele verbetering op en dat betekent, dat de wit-zwarten zaterdag als nummer veertien van de ranglijst afreizen naar Meppel, waar het duel met MSC op de rol staat.

De Meppeler SportClub die al jaren op hoofdklasseniveau acteert, behoorde tussen 2012 en 2015 steevast tot de toppers in de hoofdklasse. In die periode streed men in de nacompetitie drie keer op rij om promotie naar wat toen nog als de Topklasse door het leven ging. Dat slaagde steeds net niet en in het seizoen 2015-2016 ging het vervolgens met een plek in de middenmoot wat minder. En vorig seizoen speelde MSC zich pas op de laatste speeldag definitief veilig. Tegen RKHVV dat op dat moment in hetzelfde schuitje zat, ontliepen de Drenten met iets wat veel weg had van een salonremise, toen net de play offs. Zulks tot opluchting van toenmalig Sneek Wit Zwart-trainer Berry Zandink, die een aantal maanden eerder op Ezinge had getekend. Onder leiding van Zandink blijft MSC dit seizoen vooralsnog uit de buurt van de zorgplekken. Met twintig uit dertien staat de hoofdmacht namelijk op een keurige zesde plaats en droomt men in Meppel stiekem misschien wel weer van de jaren, dat men in de hoofdklasse een vooraanstaande rol vervulde.

Als men naar de onderlinge resultaten van de afgelopen jaren kijkt, dan was die rol in de thuiswedstrijden tegen Sneek Wit Zwart minder prominent. De wit-zwarten stapten de voorbije seizoenen in Meppel namelijk steeds als winnaar van het veld, al was het beide keren nipt en kwam de winst vorig seizoen pas in de laatste seconden tot stand, toen de inmiddels vertrokken Kadir Usta de Snekers in blessuretijd alsnog de volle buit bezorgde. Dat neemt niet weg, dat MSC – en dat bleek ook bij de wedstrijden op Tinga – een taaie opponent is en dat Sneek Wit Zwart naar verwachting top zal moeten zijn om met een resultaat uit Meppel terug te keren. Aan de andere kant verloor MSC de laatste thuiswedstrijd met ruime cijfers van Hollandia, terwijl de brigade van De Jong die club thuis juist onder de duim hield. Het is weliswaar scorebord-journalistiek, maar op basis van die resultaten lijken de krachtsverhoudingen toch iets minder ver uit elkaar te liggen dan de huidige posities wellicht doen vermoeden en zit er voor Sneek Wit Zwart misschien toch een mooi einde van 2017 in.

LSC 1890 – Oerterp

Zondag 17 december 2017 – aanvang 14.00 uur

​Sportpark Leeuwarderweg – Sneek

LSC 1890 boekte mede dankzij de repatrianten Rutger Kuipers en Erwin Slik twee weken geleden tegen MKV ’29 een niet onbelangrijke zege, want daarmee nam men in ieder geval ruim afstand van de meest kritieke plek en kreeg men in twee K de middenmoot in het vizier. Om die positie en het goede gevoel nog verder te verbeteren, kunnen “the Blues” voor de winterstop nog wel een succesje gebruiken en daarvoor krijgt men nog één keer de gelegenheid en wel zondag tegen v.v. Oerterp.

​Oerterp behaalde vorig seizoen met een straatlengte voorsprong de titel naar de Groene Greide. In het jaar daarvoor hing men overigens ook al dicht tegen promotie aan, maar toen moest men Sint Annaparochie voor laten gaan en leverde de nacompetitie uiteindelijk niet het gewenste resultaat op. De stap naar de tweede klasse bleef ook in het seizoen 2012-2013 uit, toen Oerterp als middenmoter een periodetitel won. In dit seizoen staat Oerterp voorlopig ook als middenmoter te boek, want met dertien uit acht neemt de ploeg van trainer Johan van Slooten de achtste plaats in. Van die punten werd bijna de helft op vreemde bodem behaald en dat betekent, dat Oerterp ook in uitwedstrijden een ploeg is om rekening mee te houden. Dat laatste geldt zeker voor mannen als Lars Boonstra en Folkert Hoekstra, want in de voorbije duels kwam zestig procent van de Oerterper productie van de voet en/of het hoofd van deze twee. Met hen doet de promovendus het tot nu toe dus alleszins redelijk en voorlopig in ieder geval een tikkeltje beter dan LSC 1890.

De squadra van Eric van der Meulen heeft weliswaar maar drie punten minder, maar hadden daarvoor wel twee wedstrijden meer nodig. Bovendien wist de hoofdmacht in de tot nu toe afgewerkte duels nog niet echt te overtuigen. Alleen in de thuiswedstrijd tegen Hoogezand kreeg men te weinig. Dat maakt dat het ondanks de ruime voorsprong op de gevarenzone nog veel te vroeg is om van een probleemloze jaargang te kunnen spreken, te meer omdat de personele bezetting aan de Leeuwarderweg getuige de inzet van oudgedienden als Kuipers en Slik en het beleid om de inzet van A-junioren te beperken c.q. te verbieden, niet al te uitbundig lijkt. LSC 1890 moet echter beseffen, dat men in deze fase en ook in de tweede seizoenshelft alle man- en jongenskracht nodig heeft. Dringt dat besef tijdig door, dan kan men zondag tegen Oerterp een eerste stap op weg naar een probleemloos seizoen zetten.

Nieuweschoot – Black Boys

​Zondag 17 december 2017 – aanvang 14.00 uur

Sportpark de Greiden – Heerenveen

Het gaat in dit stadium van de competitie misschien te ver om van een heus degradatieduel te spreken, maar de wedstrijd van komende zondag tussen Nieuweschoot en Black Boys is in vier A wel het duel tussen de drager van de rode lantaarn en de nummer voorlaatst. “Nijskoat” heeft na negen wedstrijden twee punten minder dan de “All Blacks” die tot nu toe zes punten achter hun naam hebben staan. Voor Nieuweschoot geldt dat men bij een overwinning de laatste plaats aan Black Boys overdoet, en voor Black Boys geldt dat men bij winst afstand neemt van de enige plaats die dit seizoen een rechtstreekse gang naar de kelderklasse inhoudt. Dat het zondag voor beide partijen derhalve een belangrijke pot is, hoeft dan ook geen nader betoog.

​Bij het begin van dit decennium speelde Nieuweschoot net als Black Boys nog in de vijfde klasse en evenals de “Equipo Negro” wist men via de nacompetitie promotie naar de vierde klasse te bewerkstelligen. Twee jaar later werd de hoofdmacht van de rood-witten in vier A kampioen, maar het optreden in de derde klasse bleek van korte duur. Sindsdien speelt Nieuweschoot in de vierde klasse en daarin was men steevast een gedegen middenmoter. Zo ook vorig seizoen, toen de hoofdmacht als nummer zeven de finishlijn bereikte en daarmee net boven Black Boys eindigde. Dit seizoen leek Nieuweschoot lang de zekere degradant, want tot half november behaalde de formatie van trainer Jenno Kootstra slechts één schamel punt. Toen werd echter thuis van ONB gewonnen en daarmee werd de situatie op de Greiden toch iets minder troosteloos.

Die van Black Boys valt eigenlijk in dezelfde categorie, want na een alleszins redelijke start gingen de Zwartjes zes keer op rij onderuit en een aantal malen ook nog eens met dikke cijfers. Over dikke cijfers gesproken, in april van dit jaar verloor Black Boys aan de Dominee Kingweg na een 1-0 voorsprong met maar liefst 5-1. Dat gebeurde in een fase, waarin beide clubs nog volop verwikkeld waren in de strijd om de play offs om lijfsbehoud te ontlopen en dat ging Nieuweschoot die middag in ieder geval beter af.

Nu is de inzet van de onderlinge confrontatie zoals hiervoor al werd vermeld, min of meer vergelijkbaar en gaat het om de rode lantaarn. Daarmee wordt de laatste wedstrijd voor de winterstop toch een beetje een kwestie van nu of nooit. Dat moeten de “Men in Black” goed tussen hun oren knopen en dat vraagt naast een gezonde dosis beleving ook om zaken als organisatie en discipline. Weet Black Boys dat op te brengen, dan kan het zondag best een kwestie van nu worden en dan smaakt de kerstkalkoen toch echt veel beter dan bij verlies.

