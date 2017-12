A Celtic New Year’s Eve with Ian Bruce and the Tommies bij Lewinski

Sneek-Samen met zanger/performer Ian Bruce brengen wij op 29 december een muziekprogramma van prachtig gezongen folksongs, ballades, marsliederen en Music hall songs in een hedendaagse, maar ook historische context.

De Schotse singer/songwriter Ian Bruce in 1956 in Glasgow geboren. De meeste van de songs van de “Voice of the Highlands” zijn door hemzelf geschreven. Met zijn indrukwekkende melodieuze stem en prachtige gitaarspel, uitgebreid repertoire, staat Ian Bruce bekend als een van de meest krachtige songwriters in de Schotse folkscene. Solo en samen met enkele andere muzikanten heeft Ian Bruce een twintigtal cd’s opgenomen. Hij treedt niet alleen op als soloartiest maar treed ook op met andere groepen zoals de band Auld Hats, New Heids.

Daarnaast brengt hij nummers uit de begin jaren van de folk revival, de jaren zestig en zeventig, weer tot leven in traditionele, maar ook eigentijdse versies. Deze concerten met veel bekende songs zijn zeer goed bezocht. Ook treedt hij op in de zeer succesvolle Schotse productie ‘Far Far, From Ypres’. Deze show geniet zowel in Groot Brittannië als internationaal grote successen

Wil je meer weten van Ian Bruce, kijk dan op zijn website https://www.ianbruce.org/

‘It’s A Long Way To Tipperary’ is een voorstelling geïnspireerd op de zeer succesvolle Schotse productie ‘Far Far, From Ypres’.

Het door Dave Tearney en zijn dochter Nina geschreven verhaal is verpakt in een prachtige omlijsting van balladen, marsliederen, meezingers, brieven en gedichten en speelt zich af tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het vertelt over de verhalen op de slagvelden bij de Somme en van de angst en hoop bij de soldaten en het thuis front. Op deze avond worden liedjes uit de show gezongen, aangevuld met een folk repertoire.

Ter afsluiting van de avond zingen Ian Bruce en de leden van de show gezamenlijk liedjes, meezingers, waarbij je uitgenodigd bent om mee te zingen! Wil je meer weten over de show ‘It’s A Long Way To Tipperary’, klik dan op de volgende link. www.warshow.nl

Deze avond bij Lewinski, Waterhoenstraat 2 in Sneek is te boeken in combinatie met heerlijke maaltijd, vanaf 18.00 uur, voorafgaand aan het concert dat om 20.00 uur begint. Je betaalt hiervoor € 20,- inclusief entree (graag van te voren reserveren). Kaarten voor alleen het concert kosten € 10,- Voor meer informatie en reserveringen, kijk op www.Lewinski.nl

Reserveren kaarten losse verkoop kan ook via onze website www.warshow.nl of bel naar 0515 – 419302