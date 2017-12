Foto-expositie onder Friese bruggen in 2018

Leeuwarden – Deze zomer deed de Friese Milieu Federatie voor het project Brug, Brêge, Bridge een oproep aan de Friese mienskip om mee te doen aan de wedstrijd Brug, Brêge, Bridge. De mienskip werd gevraagd om een foto, kunstwerk of tekst in te sturen om van de bruggen een podium voor kunst te maken. Onlangs heeft een vakjury uit 247 inzendingen twintig winnaars gekozen. De winnende afbeeldingen komen op doeken onder de Friese bruggen te hangen. Van april tot en met september 2018 kunnen inwoners van Fryslân en (water)toeristen genieten van prachtige beelden en teksten op open bruggen.

Het thema van de wedstrijd is ‘verbinding’. Een brug is symbolisch een verbinding tussen natuur, cultuurhistorie en water. Met 247 inzendingen stond de jury, bestaande uit curator Eelco van der Lingen van het Fries Museum, Dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân, wethouder Rob Jonkman van de gemeente Opsterland en directeur Doet Boersma van Kunstacademie Friesland, voor een moeilijke taak. “Er zijn onder andere foto’s, tekeningen en gedichten ingezonden. We hebben veel uniek werk voorbij zien komen en zo divers. Dan is het moeilijk kiezen”, aldus Doet Boersma. De twintig winnaars hebben inmiddels persoonlijk bericht ontvangen. In een later stadium worden deze winnaars in het zonnetje gezet.

Project voor LF2018

Het project Brug, Brêge, Bridge is een project voor LF2018 en een initiatief van de Friese Milieu Federatie. In 2018 komen onder ruim tachtig Friese bruggen doeken te hangen met daarop unieke afbeeldingen gemaakt door de winnaars van de fotowedstrijd. Deze bijzondere expositie laat zien hoe mooi Fryslân.is en hoeveel creativiteit er in de Fryske mienskip is. Het project wordt onder andere ondersteund door de Friese Milieu Federatie, Wetterskip, Rijkswaterstaat, de Friese gemeenten, LF2018 en de provincie Fryslân.