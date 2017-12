Culinair genieten op de Friese Poort

Sneek- Zomaar op een december dinsdagavond aan het eerste kerstdiner, niet in een (Sneker) horecagelegenheid maar op de Friese Poort aan de Harste. Via een tip (bedankt!) waren we erop gewezen dat er de mogelijkheid is om in het restaurant van de school een heus diner mee te maken. Leerlingen van de opleiding Horeca Onderneming Management verzorgen er een bijzonder vijf gangen diner. Dat doen ze wel vaker daar op de Friese Poort. Nu het tegen kerst loopt is het restaurant bijzonder smaakvol aangekleed.

We hebben ons dus van tevoren telefonisch aangemeld dat we deze avond met z’n tweeën wilden dineren. Als we om een uur of half zes aankomen staat een van de leerlingen ( of moet ik studenten zeggen?) klaar om ons naar het restaurant te (ver-)wijzen. Daar aangekomen is het Mirthe uit Heerenveen die ons naar de keurig gedekte tafel begeleidt. Allemaal best spannend, zegt Mirthe eerlijk, maar al snel merken wij dat ze op haar gemak is. Het is het eerste van de zes kerstdiners die door Mirthe en haar klasgenoten georganiseerd worden. Mirthe mag vandaag bedienen en Daniël is de leidinggevende. De rest van de klas staat in de keuken en de bediening. Ze kunnen maar aan de bak met 19 gasten in het restaurant.

Na een amuse van gefrituurde bloemkool met oosters kruiden komt al vrij vlot het voorgerecht dat uit kabeljauw, venkel, grapefruit en boerenkoololie bestaat. Verrukkelijk!

De knolselderijsoep, met zuurdesembrood & paddenstoelen worden op een hele creatieve manier geserveerd in een heuse pompoen. Het tussengerecht dat op de onzichtbare kaart staat is gepofte aardpeer met oude kaas en havergort. Vooral de smaak van de oude kaas is goed te proeven. We drinken er op aanraden van Mirthe een witte wijn bij, lekker fruitig en Mirthe verklapt ons ook dat ze niet zo’n liefhebster van rode wijn is. “Ik houd er zelf niet zo van, het heeft een beetje een branderige nasmaak. Maar dat is persoonlijk hoor!” De tweedejaarsleerling kan het weten, zij en haar klasgenoten hebben vanmiddag voorgeproefd.

Toch kiezen wij voor een rode wijn (‘uit Frankrijk…’) bij de voortreffelijke hertenbout, die wij medium besteld hebben en ook krijgen. Mooi opgemaakt met kleine hoopjes pastinaakpuree en gekarameliseerde witlof een lust voor het oog, zoals ook het hele servies in het oog springt.

Na de klassieke standaardvraag ‘hebben jullie nog ruimte voor een dessert’ en dat hebben we, krijgen we schapenyoghurt met appel, citroen en een saus van bleekselderij. En prima afsluiter van het vijfgangen diner.

De cappuccino waar we definitief mee afsluiten, is aan de lauwe kant, maar de chocolalolly, de groene macaron en het mini cocosmacroontje vergoeden weer veel. Resumé van het diner: culinair genieten!

Wat vooral bijblijft van deze avond is hoe professioneel de leerlingen van de Friese Poort ons vanavond in de watten gelegd hebben. We zijn echt bediend en dat ontbreekt tegenwoordig nog wel eens in de horecagelegenheden van Nederland. Een groot compliment richting Mirthe!

Enthousiast docent Jacqueline Fortuin, de hele avond onzichtbaar op de achtergrond aanwezig, kan trots op haar leerlingen zijn. En haar collega Ron Yntema in de keuken eveneens. Praktisch onderwijs op deze manier is een genot om te ervaren!

Henk van der Veer