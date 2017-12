CH 2018 gaat al van start op 1 januari in IJlst

IJlst – De allereerste voorstelling van De Frijtinker in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018 gaat op 1 januari in première. De Frijtinker in IJlst is onderdeel van Under de Toer en is nummer één in een serie van tweeëndertig manifestaties. Met de start in de eerste week van het nieuwe jaar bijt de voorstelling het spits af van het culturele jaar, dat haar openingsweekend pas drie weken later viert. Een beetje eigenwijs, maar dat is precies wat frijtinkers zijn.

De Frijtinker

Een wandeltocht langs de monumentale kerkgebouwen rondom de stadsgrachten van IJlst raakt volledig

ontregeld. Achter de muren van de kerken doen gefluisterde verhalen de ronde. Onzichtbare verhalen, die langzaamaan zichtbaar worden. Verhalen over de veranderingen in de tijd van het overheersende katholieke geloof, over de harde en wrede 16e eeuw, over de gevolgen van de reformatie. Maar vooral ook verhalen vol vreugde en verdriet, die zich achter de huisdeuren van de kleine gemeenschap van IJlst afspeelden.

De Frijtinker is muziektheater over strijd, verlies en overwinning. In vliegende vaart wordt de bezoeker

meegenomen door de tijd. Waar Gregoriaanse zang zich mengt met het moderne Spoken Word, orgelmuziek vecht tegen snerpende gitaren, zang van ontelbaar veel stemmen overgaat in een kwetsbare solo tot de fanfare samengaat met opera.

De Frijtinker is het begin van een 32-delige serie van manifestaties door heel Friesland. Meer informatie: www.muziektheaterijlst.nl en www.underdetoer.nl