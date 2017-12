ONS 2 speler vertrekt naar ‘Down Under’

Sneek – Donderdag 14 december gaat ONS speler Marcel van der Meulen samen met zijn vriendin Lisa Australië verkennen. Het vliegtuig dat hen in 20 uur naar Adelaide zal brengen, vertrekt naar een gloednieuwe levenservaring voor het stel. Zijn droom om te reizen gaat nu in vervulling. Op avontuur aan de andere kant van de wereld. Samen met Lisa in hun pas gekochte camper door Australië reizen en op zoek naar werk, dat lijkt het stel wel wat. Genieten van de vrijheid en kijken wat er op hun pad komt is de rode draad in dit aankomende avontuur. Aanstaande vrijdag als ze aankomen na een lange reis, zal er eerst een biertje geopend worden samen met de oom van Marcel die woonachtig is in Adelaide. Even bijkomen voor dat het grote avontuur van deze levensgenieter en zijn vriendin kan beginnen.

Marcel komt uit voor ONS 2 en is een vaste waarde in het team dat momenteel onder leiding van Harvey de Boer op een degelijke 2e plaats staat. De laatste wedstrijd voor Marcel was dan ook een memorabele. Marcel was namelijk de aanvoerder van ONS 2 in de wedstrijd tegen Flevo Boys die zakelijk met 3-0 gewonnen werd. Een speler die fysiek sterk is en met werklust en loopvermogen op de linkerflank van het veld voor veel gevaar zorgt.

“De liefde die ik heb voor het spelletje en de gezelligheid in het team ga ik het meeste missen” vertelde Marcel. Ik hou mijn team dan ook zeker in de gaten en blijf ze aanmoedigen tijdens mijn reis. Ik vroeg hem vervolgens, wat zijn jou verwachtingen voor de rest van het seizoen als het gaat om het 2e van ONS zo zonder jou? Zijn antwoord was erg duidelijk; Ik heb er alle vertrouwen in dat het kampioenschap ook zonder mij voor ONS zal zijn. ONS 2 heeft namelijk een brede selectie met spelers die over kwaliteit beschikken om de linksbuiten positie over te nemen.