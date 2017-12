Vet ‘Glow in the Dark’ tennisspektakel in Sneek

Sneek – Afgelopen zaterdag vond er een uniek spektakel voor de tennisjeugd van De Vliegende Bal plaats in de tennishal Sneek: GLOW in the DARK tennis! In de magische “glow in the dark” tennishal was alle (baan)verlichting uit gedaan. Door speciale lampen, reflecterende lijnen, fluoriserende shirtjes en glow-in-the-dark stickjes, armbandjes en andere versiering was het echt een waanzinnige en bijzondere (tennis)ervaring. De kids tennisten in het donker en zagen alleen maar de lichtgevende tennisbal, het net, de lijnen en verlichte tegenstanders. Na een korte instructie van de trainer gingen de kids los, om afwisselend wedstrijdjes te spelen. Uiteraard werden de pauzes goed opgevuld met broodje hamburgers en fris.

Het unieke jeugd event was georganiseerd door het jeugdbestuur van De Vliegende Bal, bestaande uit Raoul Lockhorst (tennistrainer), Arnoud Bulthuis (verenigingsondersteuner) en Birgitta Knol (adviseur jeugdbeleid), die nieuw beleid hebben neergezet waarmee de club een richting is ingeslagen waarbij de nadruk primair ligt op de sociale kant; tennis moet vooral leuk zijn (prestatie komt pas daarna) en zichzelf neer zet als een club waar altijd wat te doen is voor de jeugd!

Onder leiding van trainer Raoul, ondersteund door de jongvolwassenen Daan, Friso en Laura van het WhozNext team (‘voor-de-jeugd-door-de-jeugd’ ) (Yvar, Sander, Jesse en Stefan hadden vrijaf) en de welkome hulp van een aantal ouders was, na het ski-event en lasergame-event, ook dit evenement met een opkomst van ruim 35 jeugdleden weer een enorm succes!