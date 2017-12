Sneek Wit Zwart laat kans liggen

Sneek- Sneek Wit Zwart heeft de kans laten liggen om tegen Achilles 1894 de volle buit te grijpen. Daar waar stadgenoot ONS Sneek eerder op de dag er wel in slaagde om van een overtalsituatie te profiteren, lukte het de hoofdklasser niet om de in ondertal spelende Assenaren over de knie te leggen.

Aanvankelijk leek het overigens die kant wel op te gaan, want Sneek Wit Zwart greep tegen Achilles 1894 meteen het initiatief. Dat leverde al snel resultaat op. Nadat Harvey de Boer in de elfde minuut nog een prima mogelijkheid had laten liggen, tekende David van der Pol na iets meer dan een kwartier met een fraaie treffer voor de 1-0. Diezelfde Van der Pol was vervolgens dicht bij zijn tweede treffer, toen hij in kansrijke positie voorlangs schoot. In plaats van 2-0 werd het kort daarop echter gelijk. Die treffer van Luuk Kuipers kwam eigenlijk letterlijk uit de lucht vallen, want de veel geroemde gasten hadden tot dat moment nog geen kans weten te creëren.

Die onverwachte gelijkmaker was een streep door de Sneker rekening, maar vlak voor rust kreeg de formatie van trainer Germ de Jong een uitgelezen mogelijkheid om die weg te poetsen. Bij een Sneker aanval maakte Ids Hannema hands, waarna de bal op de stip verdween en de gasten met een man minder verder moesten. De anders zo trefzekere Gerben Visser verzuimde echter om zijn ploeg vanaf elf meter alsnog met een voorsprong naar de warme kleedkamer te loodsen.

Met nog 45 minuten te gaan en een man meer op het veld leek er nog niks aan de hand, maar Sneek Wit Zwart slaagde er in de tweede 45 minuten niet in om de gasten hun wil op te leggen en om de numerieke meerderheid uit te buiten. De mannen van aanvoerder Wesley Tankink kwamen dan ook niet verder dan een paar halve kansjes en datzelfde gold voor de bezoekers. Pas in de slotfase leek Sneek Wit Zwart de wedstrijd alsnog naar zich toe te trekken en kreeg Harvey de Boer nog een goede mogelijkheid om het duel in Sneker voordeel te beslissen. Zijn inzet werd echter gekeerd en daarmee leverde het slotoffensief van de thuisclub wel dreiging, maar uiteindelijk geen treffers op.

Derhalve bleef het bij 1-1 en door dit resultaat blijft Sneek Wit Zwart veertiende. Komende zaterdag sluiten de Sneker de eerste seizoenshelft af in Meppel, waarMSC, de ploeg van voormalig Sneek Wit Zwart-trainer Berry Zandink, de tegenstander is.

Bron: http://pengel.weebly.com/