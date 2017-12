Gonzales bezorgt ONS Sneek derde zege op rij

Sneek- ONS Sneek schreef tegen Magreb ’90 de derde overwinning op rij bij. Gemakkelijk ging het echter niet en pas nadat Omar Boukhari op slag van rust na het onderuithalen van Curty Gonzales er met rood vanaf moest, wist de brigade van trainer Chris de Wagt in de tweede helft het verschil te maken.

Daarvoor had ONS de handen vol aan de balvaardige gasten uit Utrecht. Die slaagden er echter niet in om hun kunsten in kansen te vertalen en doelman Barry Ditewig kwam dan ook zelden in problemen. Datzelfde gold in het eerste bedrijf voor zijn collega aan de andere kant. Die moest eigenlijk alleen handelend optreden, toen Jan Dommerholt een bal op Curty Gonzales verlengde en de aanvaller vanuit een moeilijke hoek uithaalde, waar een voorzet waarschijnlijk een betere optie was geweest. Niet veel later werd Dommerholt bij een rush onreglementair gehinderd en volgde een vrije trap, die door Arton Musliu rakelings naast werd geschoten. Aan de andere kant vond ook Anthony Berenstein nadat hij Tim Oosterbaan had uitgekapt, niet de juiste richting. Die poging leek in het eerste bedrijf het laatste opwindende moment te worden, totdat aanvoerder Omar Boukhari op slag van rust de bal knullig verspeelde en vervolgens Curty Gonzales onderuit trok. Hoewel er nog een speler van Magreb ’90 in de buurt was, oordeelde de arbiter van dienst dat Gonzales een scoringskans werd ontnomen, waarna Boukhari er met rood vanaf moest.

Met een man meer op de mat kwam ONS Sneek na rust al redelijk snel op een voorsprong, al was daar wel een standaardsituatie voor nodig. Na een overtreding op Tim Oosterbaan verzilverde de volledig vrijstaande Curty Gonzales bij de tweede paal op werkelijk schitterende wijze met een halve omhaal de door Michael Lanting voorgegeven bal. Nog geen tien minuten later eisten Lanting en Gonzales opnieuw de hoofdrollen voor zich op. Bij een diepe bal van de ONS-captain was de aanvaller het centrum van Magreb ’90 te snel af, waarna hij de bal langs de uitkomende doelman Lassane Nikiema tikte en vervolgens de 2-0 liet noteren.

Daarmee was de wedstrijd gespeeld, maar in de slotfase gingen de billen toch nog even tegen elkaar. Bij een aanval van Magreb ’90 werd Omar el Ghazouani door Serge Fatima bij de schouder gepakt, waarna de ONS-verdediger eveneens met rood moest vertrekken. Daarmee was de wedstrijd qua personele bezetting weer in evenwicht, doch dat evenwicht werd even later al weer verstoord. Anthony Berenstein maakte richting invaller Jelle de Graaf een slaande beweging en werd daarmee speler nummer drie, die vroegtijdig de kleedkamer mocht opzoeken. Niet lang na de aftocht van Berenstein bediende Michael Lanting met de buitenkant voet Genridge Prijor. De aanvaller die uit de rug van zijn tegenstander wegliep, omspeelde vervolgens doelman Nikiema en bepaalde daarmee vlak voor tijd de eindstand op 3-0.

ONS Sneek boekte daarmee zoals hiervoor al werd vermeld, de derde zege op rij en reist komende zaterdag als de nummer twaalf van de derde divisie af naar Ermelo voor het duel met DVS ’33 en dat is de laatste voor de winterstop en dus de laatste wedstrijd van 2017.

Foto: Rob Bosma

Bron: http://pengel.weebly.com/