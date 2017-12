Elske DeWall en Gerson Main versterken line up op VERS!

Sneek – Aanstormend muziektalent uit Friesland laat op zaterdag 10 februari van zich horen tijdens de zesde opeenvolgende editie van VERS!, het jaarlijkse festival van Cultuur Kwartier Sneek. De jonge honden krijgen gezelschap van gevestigde namen als Elske DeWall, Gerson Main, Heathrow, Never Ending Orchestra, de Bogerman Bigband en Ella & her man. VERS!, dat dit jaar in het teken staat van het muziekfestival At the Watergate (onderdeel Culturele Hoofdstad LF2018), vindt in Sneek plaats bij Kunstencentrum Atrium en Poppodium Bolwerk. De deuren gaan om 19.00 uur open.

Tot na middernacht zijn er op zes podia meer dan dertig optredens. Traditiegetrouw is een flinke stapel swingende popbands uit de regio present. Een groot aantal wordt gecoacht door docenten van Kunstencentrum Atrium. Onder meer Boys Squad, de Red Hot Chili Kleppers, Unlocked, Mercy Flush, Southern, So Be It en Tremble laten horen wat ze in huis hebben. Net als de Electric Hollers, Ananazz, Jammer, de Dolltones, de Marane Allstars en YVI. Alle denkbare genres zijn vertegenwoordigd: van funk, rock en indie, tot soul, jazz en rockabilly.

Scholengemeenschap Bogerman, sinds het begin een vaste partner van VERS!, is van de partij met de befaamde Bogerman Bigband en de Bogies. Het veelzijdige Biruta (een combinatie van afro-funk, samba, jazz en soul), On the Move (jeugdorkest van het Stedelijk Muziekkorps Sneek) en het beste van de jaarlijkse talentenwedstijd Kunstbende Friesland (waaronder de band Fonk, winnaar in 2015, 2016 en 2017) zijn er ook.

Het is de programmeurs wederom gelukt om een aantal prominenten naar VERS! te halen. Na onder andere Eric Vloeimans (2016) en Benjamin Herman en de New Cool Collective (2017) zijn Elske DeWall en Gerson Main twee gelijk in het oog springende namen. Beide singer-songwriters nemen een band mee. Ook Level 42-tribute band Heathrow (met bassiste Lydia van der Meer, een bekende naam in Sneek en omstreken), Esther de Jong en Ella & her man hebben hun komst toegezegd. DeWall zal ’s middags in het kunstencentrum ook een workshop geven aan jonge muzikanten.

Het At the Watergate-festival van 8 tot 11 mei 2018, dat eveneens wordt georganiseerd door Cultuur Kwartier Sneek, en LF2018 komen op verschillende manieren terug op VERS! Een duidelijke link is de aanwezigheid van Never Ending Orchestra (NEO), waar Keunstwurk – tevens partner van de 2018-editie van VERS! – bij betrokken is. Ook diverse bands die optreden bij At the Watergate, waaronder Soundboxx, zijn aanwezig op VERS!

Datum: Zaterdag 10 februari 2018

Aanvang: 19.00 uur

Locatie: Poppodium Bolwerk, Kunstencentrum Atrium

Entree: 7,50 euro (kaartverkoop via hetbolwerk.nl, theatersneek.nl en aan de kassa)

Foto William Rutten