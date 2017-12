Winters avontuur voor Auto service Alferink Sneek

Sneek – Een tocht van 7.000 km, kris kras door Scandinavië naar Finnmark in tien dagen tijd. Dat is de uitdaging die Vincent van der Steen, eigenaar van Autoservice Alferink en Mark Veenstra begin januari aan gaan. Dit alles om aandacht te vragen en geld op te halen voor het baby box project van de stichting Mission Possible. Dat de tocht gaat plaatsvinden hartje winter maakt de uitdaging alleen maar groter.

De ScanCoveryTrial is een autotoertocht die in tien dagen tijd kris kras door Scandinavië gaat. Zo’n 7.000 kilometer onder omstandigheden met veel sneeuw, ijs en temperaturen die kunnen dalen tot wel minus 40 graden Celsius. Strikte naleving van de verkeersregels zijn van essentieel belang voor het wedstrijd-element. Er doen zo’n 100 teams mee, waarbij elk team individueel en per etappe op GPS-coördinaten een ideale tijd moet rijden. Vooraf is niet bekend hoe de route loopt. Wel is bekend dat deze editie van de ScanCoveryTrial de noordelijkste provincie van Noorwegen, Finnmark zal aan doen.

Het is niet de eerste keer dat Vincent zich inzet voor Mission Possible. Eerder organiseerde hij een sponsortocht van ruim 6.000 km van Sneek naar één van de opvangtehuizen van Mission Possible in Sint Petersburg. “Wij vinden dat Mission Possible heel goed werk doet. En daarom willen wij met deze actie geld in te zamelen zodat Mission Possible dat werk kan blijven doen. Het inschrijfgeld betalen we zelf. De donaties zijn voor het Baby box project. De totale kosten voor een doos inclusief de bezorging, de voorlichting en de zorg voor moeder en baby bedragen € 50. Natuurlijk kan er ook een ander bedrag worden gedoneerd. Groot of klein, eenmalig of structureel, elke bijdrage is welkom! Naast een speciale Facebook-pagina maken we een blog met reisverhalen en foto’s en filmpjes van onze tocht. De start is op 5 januari en we hopen op 14 januari weer aan te komen in Nederland“.

In het Mission Possible Baby-Box project worden dozen met benodigdheden voor baby’s en hun jonge moeders uitgedeeld in Bulgaarse Roma dorpen en in Rusland. In Bulgarije gaat het vooral om Roma-vrouwen die vaak al op erg jonge leeftijd voor de eerste keer moeder zijn geworden. In Rusland zijn het vooral jonge moeders die zijn opgegroeid in een weeshuis of in een gebroken gezin en nauwelijks voorlichting hebben gehad. In het project worden moeders getraind om andere moeders in hun omgeving tot steun te zijn. De BabyBox dozen bevatten niet alleen verzorgingsproducten en kleding voor de baby maar ook educatief materiaal voor de moeder. Medische zorg en voorlichting over opvoeden van kinderen, hygiene en voeding zijn een belangrijk onderdeel van het project. Meer informatie vindt u op www.missionpossible.nl.