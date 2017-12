Sneker Weerman: Winterse buien

Sneek – Het is nog steeds niet zeker wat de precieze koers wordt van de depressie die zondag over Nederland trekt. Het ene weermodel laat de kern over het midden van het land gaan, waarbij de zondag met sneeuw verloopt, een ander model laat de kern over de Noordzee naar het noordoosten trekken en zou de sneeuw rap overgaan in regen. Het blijft nog even afwachten.

Bij dit schrijven valt er natte sneeuw en ligt de temperatuur een graadje boven nul. Het is plaatselijk glad. De winterse buien houden we vandaag, ook trekken er opklaringen over. De wind waait uit het noordwesten, zwak tot matig, in een bui vrij krachtig. De temperatuur komt op een 4 à 5 graden uit, in een bui lager.

Komende nacht opklaringen, een winterse bui blijft mogelijk, gladheid. Temperatuur ligt rond nul bij een flinke opklaring.

Morgen opklaringen, ook nog enkele winterse buien. De temperatuur 4 à 5 graden bij een zwakke tot matige noordwestelijke wind. Zondag neemt de bewolking snel toe en volgt sneeuw, later regen. Temperatuur 2 graden als maximum, eerst een stevige zuidoostenwind, later zuidwest. Maandag regen bij 4 graden.