Fysio Wymbrits maakt AED toegankelijk voor IJlst

IJlst – Hoe frustrerend is het als een AED niet openbaar beschikbaar is in geval van nood? Om een leven te redden bij een hartstilstand heb je naast mensen die hartmassage kunnen geven (burgerhulpverleners) ook genoeg AED apparaten nodig om snel in te kunnen grijpen. En aan die beschikbaarheid ontbrak het nu juist in IJlst, zo ondervond een aantal burgerhulpverleners in de praktijk. Vandaar dat zij het plan opvatte om zelf in actie te komen en verschillende partijen te mobiliseren. Het eerste resultaat mag er zijn, de fysiotherapie praktijk helpt een handje en opent officieel op vrijdag 8 december de eerste AED buitenkast aan haar gevel. Wethouder Gea Akkermans zal de officiële handeling verrichten onder het toeziend oog van genodigden.

AED 24/7 beschikbaar

Niet alleen is vrijdag 8 december een heugelijke dag omdat IJlst een beetje hartveiliger wordt met het naar buiten plaatsen van een AED kast, het is ook de dag dat Stichting IJlst Hartveilig officieel wordt opgericht. Belangrijkste doel van de nieuwe lokale stichting is meer 6-minutenzones te creëren. Dat betekent dat er in heel IJlst meer AED’s bij moeten komen op strategische plekken, meer mensen een reanimatiecursus zouden moeten volgen en ook meer burgerhulpverleners geregistreerd moeten worden. Het doel op korte termijn van de stichting is om zoveel mogelijk AED’s openbaar beschikbaar te maken, eventueel nieuwe AED’s te plaatsen en lokaal reanimatiecusussen aan te bieden voor IJlsters. De eerste stap is nu gezet door samen met Fysio Wymbrits een bestaande AED naar buiten te brengen in een officiële kast van de Nederlandse Hartstichting. Een prachtig voorbeeld van samenwerken met direct resultaat.

Begin 2018 zal Stichting Hartveilig IJlst de vervolgstappen naar een hartveiliger IJlst presenteren, intussen wordt er hard gewerkt om donateurs te werven onder de IJlster bevolking om meer betrokkenheid en een grotere financiële basis voor de ambitieuze plannen te creëren.