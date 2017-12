‘Festival of Nine Lessons and Carols’ Martini Jongens Koor Sneek

Sneek – In de adventstijd brengt het Martini Jongens Koor Sneek (MJKS) elk jaar opnieuw een zogeheten ‘Festival of Nine Lessons and Carols’. Dit jaar wordt ook een thuisconcert gegeven op zondag 10 december 2017 in de R.K. Kerk van Sneek. Onder leiding van dirigent Trevor Mooijman, samen met organist Roelof van Luit en lectrix Valerie Mooijman, staat het MJKS borg voor een prachtig en sfeervol muzikaal optreden. De aanvangstijd is 17:00 uur. Kaarten (inclusief een consumptiebon) zijn in de voorverkoop à 10 euro verkrijgbaar via www.mjks.nl en op de dag van het concert à 12 euro aan de kerk.

Het eerste festival of lessons and carols werd bijna 100 jaar geleden voor het eerst gezongen in Cambridge. Daarmee werd een traditie geboren en verspreidde het Festival of Nine Lessons and Carols zich vanuit deze stad over heel Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Ook in Nederland wordt op veel plaatsen dit festival gezongen voorafgaand aan Kerstmis. Nog elk jaar zingt in Cambridge het beroemde Choir of King’s College de carols op kerstavond. De dienst werd voor het eerst uitgezonden door de BBC in 1928 en sindsdien elk jaar, ook tijdens WO II. De keuze van de liederen varieert per festival, maar een aantal carols wordt vrijwel altijd gezongen, zoals aan het begin ‘Once in Royal David’s City’ en aan het eind van het concert ‘O come all ye faithful’. De liederen worden afgewisseld met korte in het Engels voorgedragen lezingen, de zogeheten lessons.