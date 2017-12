De bal rolt weer …. 

Sneek- Voorbeschouwing voetbalwedstrijden op 9 en 10 december. Van de clubs die op zaterdag hun kunsten vertonen, kwam alleen derde divisionist ONS Sneek in actie. De oranjehemden beleefden een lekkere zaterdag en eigenden zich na de 3-2 winst op Harkemase Boys voor een periode van een half jaar de informele titel “kampioen van Friesland” toe. Een dag later was LSC 1890 ook succesvol door in Leeuwarden met hulp van een aantal oudgedienden concurrent MKV ’29 van zich af te schudden, zulks in tegenstelling tot Sneek Wit Zwart en Black Boys want bij die beide clubs eindigde de zondag in mineur.

Komende zaterdag is de voetbalagenda in Sneek (over)vol, want op die dag komen ONS Sneek, Sneek Wit Zwart, Waterpoort Boys en Sneek Wit Zwart ZM in actie. ONS doet dat tegen “ruilobject” Magreb ’90, terwijl de zondagtak van Sneek Wit Zwart nummer twee Achilles 1894 ontvangt. Ook de Wéé Péé Béé neemt het op tegen een topper en wel koploper Oudehaske, terwijl ZET EM de poort van Tinga openzet voor Blokzijl. Op zondag reist LSC 1890 naar Groningen voor het treffen met concurrent Amicitia VMC en probeert Black Boys thuis tegen Blue Boys de negatieve spiraal een halt toe te roepen.

ONS Sneek – Magreb ’90

Zaterdag 9 december 2017 – aanvang 15.00 uur

Zuidersportpark – Sneek

Na de overwinningen op ACV en Harkemase Boys is ONS Sneek in beginsel de sterkste van het noorden. Die inofficiële titel is echter maar bijzaak. Veel belangrijker zijn de punten, want daarmee vonden de Snekers in de derde divisie aansluiting bij de middenmoot en die aansluiting kan men zaterdag helemaal vervolmaken als hekkensluiter Magreb ’90 het Zuidersportpark aandoet en men ook die over de knie weet te leggen.

Magreb ’90 speelde aan het begin van dit decennium nog in de derde klasse. Door een succesvol afgesloten nacompetitie en een kampioenschap promoveerde de club twee keer op rij. Na een “sabbatical year” werd de hoofdmacht opnieuw twee keer op rij kampioen en bij het begin van het seizoen 2016-2017 maakte het keurkorps zijn opwachting in de derde divisie. In dat debuutseizoen eindigde Magreb ’90 als nummer vijftien. De club uit Utrecht werd vervolgens aan het begin van dit seizoen opeens hoofdrolspeler in het spel om de samenstelling van de derde divisie. Magreb ’90 dat oorspronkelijk in de derde divisie zondag zou uitkomen, nam na protest tegen het grote aantal beloftenteams in de zaterdagversie en volgens geruchten na een douceurtje van de KNVB de plaats in van Jong Vitesse.

Die overstap heeft de club ​die het laatste jaar niet bepaald een toonbeeld van rust was en nu als gevolg van een naheffing van de belastingdienst zelfs failliet dreigt te gaan, tot nu toe niet veel succes gebracht. Magreb Magreb ’90 staat in de derde divisie zaterdag met slechts vijf punten namelijk stijf onderaan. Die punten zijn het gevolg van twee doelpuntrijke remises tegen resp. ACV (3-3) en Spijkenisse (5-5) en een zege op ODIN ’59 (2-0). De overige tien wedstrijden gingen allemaal verloren. Dat betekent echter niet, dat het voor ONS Sneek zaterdag van een leien dakje zal gaan. De ploeg uit de Domstad herbergt veel balvaardige spelers en die zijn op kunstgras en zelfs op een antieke ondergrond als het hoofdveld op het Zuidersportpark niet zelden in hun element. Daartegenover staat dat Magreb ’90 – en zeker bij tegenslag – de organisatie nog wel eens uit het oog verliest.

Die organisatie was in de voorbije weken één van de sterke punten bij de brigade van trainer Chris de Wagt die na lang wikken en wegen zijn ideale startelf lijkt te hebben gevonden. Of in die elf zaterdag een plek is weggelegd voor aanvoerder Michael Lanting die afgelopen zaterdag geblesseerd naar de kant moest, blijft afwachten. Daarnaast lijkt de inzetbaarheid van Frits Dantuma niet echt waarschijnlijk, want zijn blessure liet zich ernstig aanzien. Dat alles neemt niet weg, dat ONS Sneek zaterdag en zeker als men met dezelfde passie als in de surrogaatderby tegen ACV en in de enige echte tegen Harkemase Boys te werk gaat, in staat moet worden geacht om van Magreb ’90 te winnen en voor de derde keer op rij de volle buit binnen te halen.

Sneek Wit Zwart – Achilles 1894

​Zaterdag 9 december 2017 – aanvang 20.00 uur

​Sportpark Tinga – Sneek

Sneek Wit Zwart is na een alleszins redelijk start inmiddels afgegleden naar de de veertiende plaats op de ranglijst en daarmee naar de donkere spelonken van de hoofdklasse. Die plek noopt aan het einde van het seizoen tot het spelen van promotie-/degradatieduels om lijfsbehoud af te dwingen. Met dergelijke wedstrijden zijn de ervaringen op Tinga niet onverdeeld positief en daarom lijkt het raadzaam om het daar niet op aan te laten komen. Wat dat betreft, lijkt de confrontatie met Achilles 1894 niet echt gelegen te komen.

De Assenaren lijken de vorig jaar ingezette lijn, toen men onder leiding van oud prof Theo ten Gaat met een straatlengte voorsprong kampioen in de eerste klasse F werd, dit seizoen naadloos door de trekken. Na dertien speelronden is Achilles 1894 naast clubs als SJC, Silvolde en Hollandia één van de kandidaten voor eremetaal. En dat is iets, waar men in Assen toch stiekem van droomt, want alsdan zou de club op hetzelfde niveau acteren als stadgenoot ACV, dat de laatste decennia in de Drentse hoofdstad op voetbalgebied alle aandacht naar zich toetrok.

Achilles 1894 is als het om voetballen in de hoofdklasse gaat overigens geen debutant. Een paar jaar geleden deed men op dat niveau ook al ervaring op. In het eerste seizoen eindigde men als tiende, maar in het tweede seizoen vloog men er via de nacompetitie uit. In dat seizoen “beroofde” men Sneek Wit Zwart echter wel van een periodetitel door de thuiswedstrijd met 3-2 te winnen, waarna men later in de Waterpoortstad met 2-0 het hoofd moest buigen en uiteindelijk dus een stap terug moest doen. Die schade werd zoals hiervoor al werd vermeld, snel weer hersteld,

​

Als het over het herstel van Sneek Wit Zwart gaat, dan gaat de gedachte niet meteen uit naar de confrontatie met de nummer twee van de ranglijst. Dat heeft te maken met het feit, dat Snekers momenteel zelf niet in beste doen verkeren. In de laatste vijf speelronden werden slechts drie punten vergaard. Bovendien had de ploeg van trainer Germ de Jong in die wedstrijden veel moeite om kansen te creëren en nog meer moeite om die te verzilveren. Daarvoor is men teveel afhankelijk van Gerben Visser en dat weten tegenstanders ook. Het Sneker spelletje is daardoor wellicht te voorspelbaar en De Jong moet dan ook snel een list bedenken om de aandacht van Visser af te leiden. Lukt hem dat, dan krijgt men zaterdag wellicht mogelijkheden om de aandacht toch naar zich toe te trekken.

Amicitia VMC – LSC 1890

Zondag 10 december 2017 – aanvang 14.00 uur

​Sportpark Coendersborg – Groningen

LSC 1890 reanimeerde voor het duel met MKV ’29 twee oudgedienden en dat legde de “oude dame” bepaald geen windeieren. De 42-jarige Rutger Kuipers en de iets minder belegen Erwin Slik weten namelijk hoe zij een doelman moeten passeren en die kwaliteit droeg voor een niet gering deel bij aan de zege van “the Blues”. De vraag dringt zich dan ook op, of het optreden van beide eenmalig is geweest of dat zij voorlopig het keurkorps van trainer Eric van der Meulen blijven ondersteunen. Het antwoord op die vraag heeft veel weg van het intrappen van een open deur, want de elitetroepen treffen zondag met Amicitia VMC opnieuw een directe concurrent en kunnen die ondersteuning in dat duel opnieuw heel goed gebruiken.

​Amicitia waarvan de historie teruggaat tot de jaren twintig van de vorige eeuw, fuseerde in 1952 met VMC (Voetbal Maartens College) uit Haren. De club met roomse roots behaalde in het seizoen 2014-2015 op soevereine wijze de titel in de derde klasse C en komt sindsdien uit in de tweede klasse. In de eerste beide seizoenen gebeurde dat in de oostelijke variant van de tweede klasse en beide keren bereikte Amicitia VMC als tiende de finishlijn. Nu staan de Groningers na tien speelronden met negen punten op de twaalfde plaats en net een treetje lager dan LSC 1890. Die negen punten zijn het gevolg van zeges op de laagvliegers GSAVV Forward en MKV ’29 en op middenmoter Hoogezand, die met 2-1 werd verslagen. De overige duels gingen allemaal verloren en met name in de laatste weken kreeg men een paar forse tikken te verwerken Zo ging de ploeg van trainer Joop van Dalfsen die dit seizoen al voor het zevende jaar op rij op Coendersborg de scepter zwaait, met 7-2 onderuit tegen Roden en werd met 7-1 verloren van stadgenoot SC Stadspark, terwijl Sint Annaparochie afgelopen zondag met 6-1 over Amicitia VMC heen walste.

Hoewel LSC 1890 tegen die tegenstanders ook onderuit ging, waren de resultaten tegen Roden, SC Stadspark en Sint Annaparochie cijfermatig in ieder geval beter. Op basis van die scores zou men kunnen concluderen, dat er zondag voor de “squadra azzuri” iets te halen is. In elk geval is het een hele belangrijke wedstrijd, omdat LSC 1890 bij winst op de ranglijst een sprongetje kan maken, tenminste als de potjes van concurrenten als Asser Boys en DTD zondag een normaal verloop kennen. Wanneer de Snekers zelf winnen, passeren zij die beide clubs en nemen zij afstand van Amicitia VMC. Met het oog daarop lijkt het niet onverstandig om nog een keertje gebruik maken van de ondersteuners die weten hoe ze de doelman van de tegenpartij moeten passeren.

Waterpoort Boys – Oudehaske

​Zaterdag 9 december 2017 – aanvang 14.30 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Waterpoort Boys kwam afgelopen zaterdag niet binnen de lijnen, omdat de Sandobbe in Koudum voetballen niet toeliet. Dat was enerzijds een streep door de rekening, omdat de Snekers bij de even verrassende als verdiende zege op De Wâlde de goede vorm te pakken hadden en kansen zagen om tegen Oeverzwaluwen een vervroegd Sinterklaascadeau uit te pakken. Aan de andere kant heeft om met Cruyff te spreken, ieder nadeel ook zijn voordeel, want (een deel van) de rijkelijk gevulde ziekenboeg kreeg daardoor een week extra om te herstellen en sommigen zijn daardoor wellicht op tijd fit voor het treffen met koploper Oudehaske.

Oudehaske is eigenlijk al jaren een vaste waarde in de derde klasse. Alleen in het seizoen 2013-2014 ging het mis en degradeerden de oranjehemden om een jaar later via de play offs en onder leiding van de inmiddels tot Sneker genaturaliseerde André Semplonius weer terug te keren. Sinds die terugkeer bestreden Waterpoort Boys en Oudehaske elkaar vijf keer. Het meest memorabele duel vond vorig jaar in de Haske plaats. Toen nam Waterpoort Boys in no-time een 0-3 voorsprong, waarna Oudehaske die omboog in 4-3 en Tim van der Werf vervolgens in “the dying seconds of the game” voor de Wéé Péé Béé nog een puntje wist te redden.

In het eerste jaar na de terugkeer werd de ploeg van trainer Tjalling Bergstra overigens nog tot de play offs veroordeeld, maar vorig seizoen werd het sein “veilig” al een paar speelronden voor het einde gehesen. En dit jaar ….? Dit jaar is alles anders, want na tien speelronden is Oudehaske de trotse koploper in drie A en staat de hoofdmacht vijf punten los van de concurrentie. Hoewel we daarmee andere spelers wellicht tekort doen, heeft dat toch voor een niet gering deel te maken met de komst van Joram Smits. De voormalige speler van SC Joure, Harkemase Boys en Be Quick 1887 heeft aan de Jousterweg voor een boost gezorgd en is samen met Robbert Bouma verantwoordelijk voor meer dan de helft van de Hasker productie.

Die productie ligt trouwens aanmerkelijk hoger dan die van Waterpoort Boys, dat tot nu toe een gemiddelde van één treffer per wedstrijd liet noteren en waarbij Patrick Bles met drie treffers de meest trefzekere speler is. Aan de andere kant vallen de geel-blauwen defensief niet echt uit de toon, want met veertien tegentreffers is de zaak in verdedigend opzicht behoorlijk op orde. Dat laatste is zaterdag ook geboden, wil men tegen de ongenaakbaar lijkende koploper een kans maken. Lukt dat en weet Waterpoort Boys de tegen De Wâlde geëtaleerde vorm door te trekken, dan behoort een verlaat Sinterklaascadeau voor de Snekers misschien wel tot de mogelijkheden.

Black Boys – Blue Boys

​Zondag 10 december 2017 – aanvang 14.00 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Black Boys was afgelopen zondag geen partij voor Dronrijp en mocht doelman Sander de Vries danken, dat de zesde nederlaag op rij uiteindelijk qua uitslag meeviel. Dat neemt echter niet weg, dat de Zwartjes voorlaatste staan en dat de achterstand op de veilige plekken inmiddels vier punten bedraagt. Het is dan ook geen eufemisme, wanneer men over zwarte wolken boven het Schuttersveld spreekt en om die iets minder zwart te maken, heeft Black Boys nieuwe inspiratie en bovenal dringend een overwinning nodig. En het liefst komende zondag al, wanneer Blue Boys over het bruggetje nabij de stadsrondweg komt.

De club uit Nij Beets komt dit seizoen voor het eerst in vier A uit. Dat is het gevolg van het succesvolle jaar 2016-2017, waarin men met De Wâlden, Sint Jacob en Houtigehage lang om de titel streed en waarin men uiteindelijk na een tweestrijd met SC Balkbrug promotie wist te bewerkstelligen. Het optreden op het hogere niveau verloopt met tien uit zeven en een doelsaldo van vijftien voor en zestien tegen tot nu toe alleszins bevredigend. Van die tien punten werd overigens wel het leeuwendeel (negen) op De Blauwe Kamp behaald. Uit schreef de ploeg van trainer Sjouke Joppie de Bos alleen bij Oosterlittens een punt bij.

Met andere woorden, met Blue Boys komt niet meteen de ploeg met de sterkste uitbalans naar het sportpark aan de Thomas Zandstrastraat. Dat opent voor Black Boys wellicht mogelijkheden om de zwarte wolken te verdrijven. Dat is zoals hiervoor al werd vermeld, dringend gewenst, vooral ook omdat een aantal concurrenten komende zondag tegen elkaar speelt en een paar van hen op zeker punten zullen pakken. Met een zege houdt Black Boys die ploegen in ieder geval in het snotje. Bovendien nadert men Blue Boys dan tot op één punt, al moet daarbij wel worden vermeld, dat de blauwe naamgenoten nog twee wedstrijden tegoed hebben.

De laatste keer dat Black en Blue elkaar in officieel verband ontmoeten, ligt overigens al enige tijd achter ons. Dat was in het seizoen 2008-2009 en toen denderde Black als een “Rolling Stone” met 4-1 over Blue heen. Dat gebeurde overigens in het enige seizoen dat Black Boys-coryfee Nicky de Vries voor een andere club uitkwam en dat maakt, dat van de huidige selectie alleen doelman Sander de Vries de herinnering aan die wedstrijd nog zou kunnen oproepen. Wellicht weet de uitblinker van afgelopen zondag hoe dat destijds voelde en weet hij met dat gevoel zijn ploeggenoten komende zondag te inspireren om de negatieve spiraal een halt toe te roepen.

Sneek Wit Zwart ZM – SV Blokzijl

zaterdag 9 december 2017 – 15.00 uur

Sportpark Tinga – Sneek

Het was even wennen, toen men op Tinga de voetbal.nl-app raadpleegde, want voor het eerst sinds de start van de competitie stond ZET EM niet op de nummer één-positie. Iets wat weinig kaartleggers zullen hebben voorspeld en ook iets dat niet direct tot paniekreacties zal hebben geleid. Want koploper MSC kwam twee keer vaker in actie dan de ploeg van Niels Boot en Fred Lodewijk, die de afgelopen weken vanwege de terrein- en weersomstandigheden de trainingspakken mocht aanhouden. Die gaan zaterdag naar verwachting weer uit, want dan speelt de zaterdagtak van de wit-zwarten op de eigen tatami tegen Blokzijl.

De club uit het pittoreske stadje op de grens van de Noordoostpolder en Overijssel komt al jaren in de vijfde klasse uit en kende alleen in het seizoen 2011-2012 een uitschieter. Toen eindigden de groen-witten met een gelijk aantal punten als de kampioen als tweede en werd via de nacompetitie een poging ondernomen om de stap naar de vierde klasse te maken. Dat slaagde niet en de laatste drie seizoenen kwam Blokzijl niet meer in de buurt van die prestatie, want die sloot men steeds af met het rode rugnummer. In die seizoenen was Sneek Wit Zwart ZM op één wedstrijd na ook steeds te sterk voor Blokzijl. Dit seizoen blijft men de positie met het rode rugnummer vooralsnog voor, al moet daarbij wel worden vermeld, dat de onder Blokzijl staande clubs (vv Heerenveen en IJVC) nog een tegoedbon voor één wedstrijd resp. twee wedstrijden hebben en de ploeg van trainer Kees de Jong nog voorbij kunnen streven. Tenzij Blokzijl in de komende weken nog wat punten aan het totaal van zeven weet toe te voegen.

Dat zal normaliter tegen Sneek Wit Zwart ZM niet gebeuren. Vorig seizoen was ZET EM toen nog zonder de van de zondagtak overgekomen acteurs al veel te sterk voor Blokzijl en de verwachting luidt dat dit zaterdag niet anders zal zijn. Ook al niet, omdat de Snekers tot nu toe weinig mededogen met hun tegenstanders hebben getoond en met uitzondering van de uitwedstrijd tegen MSC alle opponenten met hele ruime cijfers wisten te verslaan. Dat gegeven maakt dat raadpleging van een waarzegster voor een blik in de glazen bol niet echt noodzakelijk is om voor komende zaterdag een overwinning voor Sneek Wit Zwart ZM te voorspellen.

Bron: www.pengel.weebly.com