Nederlandse Poppunk fakkeldragers call it off in het Bolwerk Sneek

Sneek- Sinds de release van hun eerste single Do It All Again in 2013 hebben fakkeldragers van de Nederlandse poppunk Call It Off een momentum gecreëerd dat onbreekbaar lijkt te zijn.

In enkele jaren tourde de band uit Eindhoven door Europa en China, kregen airplay op zowel nationale als internationale radio, en verzamelden meer dan een miljoen streams op Youtube en Spotify.

Met twee goed ontvangen EPs op zak speelde Call It Off talloze shows, inclusief Paaspop en Groezrock en openden ze voor poppunk legendes als New Found Glory, The Story So Far, The Wonder Years en Panic! At The Disco.

Na het tekenen van een contract met Sony Music Entertainment verscheen de single Abandoned, ondersteund met de bands eerste Nederlandse headline tour. In januari 2017 verscheen het succesvolle nieuwe album Abandoned, met daarop de singles Abandoned, Scream Your Heart Out en Witness. Sindsdien is de band een graag geziene gast op zowel televisie als radio.

Voorprogramma zijn de Duitse punkrockers Itchy. Met zeven studioalbums en 900 Europese shows een voorprogramma van formaat. De voorgaande plaat bereikte de vijfde plek in de nationale hitlijst. De groep, die ook bekend stond als Itchy Poopzkid, werd in 2001 opgericht door Sebastian Hafner (zang/gitaar/bas) en Daniel Friedl (zang/gitaar/bas) en Max Zimmer (drums). Onlangs verscheen hun nieuwe album, All We Know (met de single ‘Nothing’), waarmee ze nu ook naar Sneek komen.

Zaterdag 16 december 2017

CALL IT OFF voorprogramma: ITCHY

21.00 uur / vvk € 9,- zaal € 12,-