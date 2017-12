Cashloos betalen in de Arriva-bussen in Friesland

Sneek- Vanaf maandag 1 januari 2018 is het voor reizigers die in een Arriva-bus in Friesland stappen niet meer mogelijk om een vervoerbewijs in de bus te betalen met contant geld. Arriva is naar aanleiding van een aantal overvallen in 2016 bezig met een pakket aan maatregelen om geen contant geld meer te accepteren in de bussen. Reizigers kunnen reizen met de OV-chipkaart, een e-ticket of een vervoerbewijs betalen met pin, contactloos of creditcard. Arriva verbetert op deze manier de veiligheid in de bus, voor zowel de buschauffeur als de reiziger. Ook wordt het betaalgemak voor de reiziger hiermee verhoogd.

De reizigers worden geïnformeerd over de nieuwe betaalmogelijkheden middels een uitgebreide reizigerscampagne. De vervoerder gaat in de eerste periode coulant om met reizigers die nog niet op de hoogte waren van de nieuwe betaalmogelijkheden.

Betaalmethodes

Reizigers kunnen gewoon in- en uitchecken met hun OV-chipkaart of een papieren vervoerbewijs betalen bij de buschauffeur met pin, contactloos of creditcard. Ook is het mogelijk een e-ticket aan te schaffen (zowel geprint als op de smartphone).

Uitrol Arriva-plan ‘Veilig op weg naar cashloos betalen in onze voertuigen’

Arriva is er klaar voor! Vanaf 1 januari 2018 zijn alle voorbereidingen klaar om over te kunnen stappen naar cashloos betalen. Alle bussen beschikken dan over een nieuw betaalsysteem waarmee reizigers kaartjes kunnen betalen met pin, contactloos of creditcard.

Arriva is naar aanleiding van een aantal overvallen sinds medio 2016 al bezig met een pakket aan maatregelen om de hoeveelheid contant geld op de bus te verminderen. Dit hele pakket aan maatregelen is onderdeel van het landelijke Arriva-plan ‘Veilig op weg naar cashloos betalen in onze voertuigen’. De stappen uit het plan ‘Veilig op weg naar cashloos betalen in onze voertuigen’ worden zorgvuldig uitgevoerd, volgens drie voorwaarden:

Stabiele en goed functionerende techniek

Overeenstemming met alle betrokken overheden

Goed geïnformeerde reizigers.

Als aan alle voorwaarden is voldaan, stappen we per regio over naar volledig cashloos betalen. We streven naar volledig cashloos betalen per 1 januari 2018. Sommige regio’s stappen wat eerder over, sommige regio’s wat later. In Brabant is Arriva al volledig cashloos sinds 1 december 2017. Friesland volgt op 1 januari 2018.

Reizigers kunnen voor meer informatie per regio kijken op www.arriva.nl/betaalgemak.