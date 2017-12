Nijland laat Willemsoord volstrekt kansloos

Willemsoord – November bracht Nijland zoals gewoonlijk weer veel chagrijn, maar december begon daarentegen zeer goed. In het winterse Willemsoord veegde het genadeloos de vloer aan met de plaatselijke mooi-weer-voetballers. Nijland spaarde de thuisclub door maar met 4-0 te winnen, want de score had veel hoger kunnen uitvallen.

De omstandigheden waren bepaald niet optimaal in Willemsoord, met een nat en hobbelig veld. Tel daar mist en een gevoelstemperatuur van rond het vriespunt bij op en dan moet je de meeste spelers van Willemsoord naar buiten jagen. Een kolfje naar de hand van Nijland dat knokte voor elke meter en verdedigend de perfectie benaderde.

Binnen de minuut was het Nico Pieter Bonnema die bijna de score opende na een vrije trap van Fokke Jan Kooistra. Het bleek een waarschuwingsschot van de spits, die binnen het kwartier de 1-0 en de 2-0 maakte voor Nijland. Eerst schoot hij van 25 meter subliem raak met een prachtig schot in de kruising. Even later brak hij door op rechts en plaatste Nico beheerst 2-0 in de verre hoek.

Willemsoord schrok wakker en probeerde nog wat aan de score te doen, maar kwam niet verder dan een schot dat via de lat over ging. Echte kansen waren er niet meer te noteren in de eerste helft en in de tweede helft veranderde er eigenlijk weinig aan het wedstrijdbeeld. Het grote verschil was dat Nijland in het tweede bedrijf de ene na de andere kans kreeg om de score op te voeren.

Erwin Hoekstra kwam na de rust in het veld voor Jarin de Jongen samen met Sjoerd Tjalsma, Arjan van der Wal, Nico Pieter en soms Fokke Jan Kooistra of Mente de Boer counterden ze naar een hele serie kansen. Het was Mente de Boer die kort na de rust de wedstrijd besliste met zijn eerste goal voor het vlaggenschip. Een snelle counter kwam via Sjoerd Tjalsma voor de voeten van Mente de Boer en hij stiftte de 3-0 binnen met een mooi wippertje.

Daarna regen de kansen voor Nijland zich aaneen, maar de vierde goal wilde maar niet vallen. Arjan van der Wal kreeg drie keer de kans, Sjoerd Tjalsma mocht het een keer proberen, Nico Pieter Bonnema kon bijna niet missen van een paar meter en invaller Foeke Deinum deed het niet beter. Uiteindelijk was het toch Nico Pieter Bonnema die de 4-0 maakte, toen hij na een counter over rechts de keeper voor de derde keer verschalkte.

Kort voor tijd maakte Johannes Breeuwsma, onze vaste wissel van de B1, nog zijn debuut. Het scheelde niet veel of hij had ook nog gescoord, want de handige dribbelaar dook twee keer brutaal op in het strafschopgebied. Zaterdag ontvangen wij Bant en speelt Johannes onder leiding van manager Arjan van der Wal de kampioenswedstrijd met de B1.

Door vv Nijland