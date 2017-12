HJSC in derby van ‘kunstgrassyndroom’ af

IJlst – U leest het goed. ‘Kunstgrassyndroom’. Ja, HJSC had hiervoor nog nooit op een rubberen ondergrond een overwinning gevierd. Dat het dan uitgerekend voor de groenhemden tegen ‘De Kypmantsjes’ uit IJlst gebeurd, is nog mooier. IJVC moet blijven wachten op haar eerste zege. HJSC wint voor de zesde keer op rij en opent de race om de koppositie.

IJVC bovenliggende partij

HJSC beleefde een zware middag, IJVC beschikte in de eerste helft over de beste papieren. Echter, HJSC had in de vijfde minuut de score kunnen openen, maar het schot werd stijlvol uit de hoek getikt door keeper Pieter Nijdam. Naderhand kwamen ‘De Kypmantsjes’ beter in de wedstrijd en werd HJSC teruggedrongen tot de eigen helft. IJVC was met name gevaarlijk uit corners. Waar Reinder Reitsma de bal tegen de paal kopte. Op slag van rust kreeg IJVC een opgelegde kans. Gerrit Jan Feenstra legde de bal breed op een presenteerblaadje klaar voor Reinder Reitsma, laatstgenoemde kon de bal niet drukken. Deze vloog hoog over.

Tweede helft kopie van de eerste helft

In de tweede helft drong HJSC meer aan naar de goal van Pieter Nijdam. Grote kansen bleven uit. Na een uur voetballen had HJSC dé kans op de 0-1, Justin Boonstra bereikte via een voorzet Henk Sijbranda die vrij voor de goal stond. De spits van de groenhemden kreeg de bal net achter zich, waardoor hij niet goed kon uithalen. Dit was de grootste mogelijkheid voor HJSC. Aan de andere kant was IJVC nog gevaarlijk met schoten van Reinder Reitsma en Rens Soenveld. De formatie van Gosse Reitsma tekende voor een punt. Het kreeg in de slotfase nog een levensgrote kans. Rens Soenveld schoof de bal in de 90e minuut net naast de goal van Johan de Boer. In de tegenaanval bereikte de koud in het veld gekomen Thomas Graven via een voorzet Toussaint Boonstra die met een wippertje doelman Pieter Nijdam verschalkte. Grote vreugde bij HJSC. Direct na het doelpunt floot de uitstekend debuterende scheidsrechter Marijt af.

Iets tegen de verhouding in wint HJSC in IJlst. Het viert de zesde overwinning op rij.

Programma

Voor IJVC staat een uitwedstrijd naar Bakhuizen op het programma. HJSC maakt zich op voor een heuse topper om de bovenste plaatsen. In Hommerts komt MSC Meppel op bezoek. Bij winst verkleint HJSC de voorsprong van MSC tot 1 punt.

Zaterdag 5A

IJVC – HJSC 0-1

90+2, 0-1 Toussaint Boonstra