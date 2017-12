Druk bezochte conferentie ‘Opleiden met Zorg’ in Sneek

Sneek- Op woensdag 29 november kwamen ruim zeventig belangstellenden samen tijdens de conferentie ‘Opleiden met Zorg’ bij ROC Friese Poort in Sneek. De belangstellenden zijn allemaal betrokken bij de scholing van studenten die een functie in de zorg ambiëren. Er waren veel praktijkopleiders van zorgbedrijven en zorginstellingen uit Súdwest Fryslân, maar ook studenten en docenten van zorg opleidingen voor vmbo en mbo. Het centrale thema van de conferentie was de menselijke maat in zorg.

Ontwikkelingen werkveld

De zorg wordt steeds complexer en door bezuinigingen lijkt de focus in het werkveld en het onderwijs te verschuiven naar effectief werken en het (schriftelijk) verantwoorden van het handelen. Hoewel dit zeer belangrijk is en ook geen punt van discussie, ontstond de vraag naar andere kwaliteit van zorg waarbij begrippen als aandacht, activiteiten en verbinding een rol spelen. Hoe kunnen we in ze zorg professioneel en hoogwaardig presteren en daarbij ook de cliënt het gevoel geven dat het ‘fijn’ is om in een instelling (of elders) te verblijven? Vanuit deze vraag is de werkgroep ‘Opleiden met Zorg’ ontstaan. Een samenwerking tussen zorginstellingen en onderwijs. Gezamenlijk proberen zij een weg te vinden in dit spanningsveld en studenten zo goed als mogelijk voor te bereiden op de ontwikkelingen in het werkveld.

Conferentie

De conferentie is de eerste activiteit die de partners in ‘Opleiden met Zorg’ gezamenlijk organiseerden voor docenten en decanen van de sociale opleidingen (vmbo en mbo) en begeleiders (denk aan stage begeleiders of praktijkbegeleiders) van studenten in het werkveld. De werkgroep werd ondersteund door Projectbureau LINK. Dr. Alie Weerman, ervaringsdeskundige uit de zorg, beet tijdens de conferentie het spits af met een lezing over het benutten van ervaringskennis in de zorg. Aansluitend was er gelegenheid om twee workshops te volgen en met andere aanwezigen van gedachten te wisselen over de kansen en bedreigen in de zorg. Sprekers vertelden vol passie over bijvoorbeeld conflicterende waarden die in de zorg onvermijdelijk zijn. ‘Nooit gedacht dat zorgverleners met zoveel spanning te maken hadden’ vertelde een van de bezoekers na afloop.

Vervolg

Maarten Borneman, opleidingsmanager van ROC Friese Poort en tevens lid van Opleiden met Zorg, is positief over de werkgroep en de conferentie. ‘Er was veel belangstelling voor de conferentie en we hebben veel positieve geluiden na afloop gehoord. Professionals vinden het fijn om met elkaar van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen in het werkveld en handvaten te ontvangen hoe we met elkaar de menselijke maat in de zorg kunnen behouden. We willen daarom een vervolg geven aan deze conferentie. Op welke manier dat zal zijn, gaan we de komende periode bekijken’.

Dit bericht is geschreven door Jeroen Dam, stagiaire bij Projectbureau LINK.