Sneek Wit Zwart bewijst zichzelf slechte dienst

Sneek- Sneek Wit Zwart heeft na het verlies tegen De Bataven ook aan de uitwedstrijd tegen RKHVV geen punten overgehouden. De Snekers gingen tegen concurrent en hekkensluiter RKHVV met het kleinst mogelijke verschil onderuit. De enige treffer kwam op naam van Jelmer Goedhart, die in de tweede helft in twee instanties een strafschop wist te benutten.

Hoewel het voetbal bij vlagen zeer slordig was, kreeg Sneek Wit Zwart in de eerste 45 minuten een paar mogelijkheden om het verschil te maken. Na een voorzet van Kevin Huitema verdween een kopbal van Gerben Visser echter recht in de handen van de RKHVV-doelman, terwijl Huitema in de slotfase van de eerste helft zelf een dot van een kans liet liggen. Ook het dit seizoen niet bepaald soepel draaiende RKHVV kreeg in de eerste 45 minuten een goede mogelijkheid. Die was voor Luuk Pelkman, doch zijn omhaal spatte achter de al geslagen Klaas Boersma op de lat uiteen.

Na de thee kwam de eerste dreiging van de zijde van RKHVV, maar de kopbal leverde uiteindelijk geen schade op. Die kwam er echter na iets meer dan een kwartier wel, toen de thuisclub een penalty kreeg en Jelmer Goedhart in de herkansing RKHVV vanaf elf meter op voorsprong zette. De formatie van trainer Germ de Jong moest vervolgens in de achtervolging en kreeg in die fase ook mogelijkheden om de achterstand ongedaan te maken. Bij een kopkans stond het vizier echter niet op scherp en even later wist RKHVV nog net met een ingreep gevaar af te wenden. Sneek Wit Zwart dat toen inmiddels Jesse Lee Staalsmid en Wytse Veenstra voor Jorn Wester en Alwin Velds in de ploeg had gebracht, drukte vervolgens RKHVV steeds verder achteruit, maar de defensie van de thuisclub gaf bij kopballen van Harvey de Boer en Wytse Veenstra geen krimp en bleef uiteindelijk, zij het met het nodige kunst en vliegwerk, overeind.

Sneek Wit Zwart bewees zichzelf met deze nederlaag een slechte dienst, want daardoor kwam niet alleen concurrent RKHVV dichterbij, maar namen met het oog op de gevarenzone de zorgen voor de wit-zwarten ook verder toe.

RKHVV – Sneek Wit Zwart 1-0 (0-0)

Doelpunten: 1-0 Jelmer Goedhart (61.-pen.)

Scheidsrechter: T. Voncken

Gele kaart: Harvey de Boer (Sneek Wit Zwart)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Klaas Boersma, Alwin Velds (78. Wyste Veenstra), David Veldmeijer, Jordy Torenbeek (86. Jakob Lubbers), Patrick van der Veen, Kevin Huitema, Harvey de Boer, Wesley Tankink, David van der Pol, Gerben Visser en Jorn Wester (78. Jesse Lee Staalsmid)

Teamfoto van Nico Altenburg

Bron: www.pengel.weebly.com