ONS Sneek wint meer spannende dan fraaie derby

Sneek- ONS Sneek heeft in de vroege avond een even verrassende als belangrijke overwinning bijgeschreven. In een meer spannende dan fraaie derby klopten de Oranjehemden Harkemase Boys dankzij twee treffers van Curty Gonzales en Klaas de Vries met 3-2 en daarmee klom de brigade van trainer Chris de Wagt op de ranglijst naar de dertiende plaats.

Die overwinning was zwaarbevochten en leek in de openingsfase even een utopie. In die fase was de formatie van trainer Henk Herder namelijk beter dan ONS Sneek. Dat resulteerde al in de tweede minuut in een mogelijkheid voor Jan Hooiveld. De poging van de aanvaller verdween echter over de goal van Barry Ditewig, terwijl een inzet van Yannick Kaluzi luttele minuten later ruim naast het heiligdom van de Sneker keeper belandde. Vervolgens schoof Henny Bouius de bal nadat hij Diteweig had omspeeld, voorlangs en kort daarop fungeerde Ditewig andermaal als reddende engel, toen hij na een voorzet van Jesse Renken een kopbal van Jan Hooiveld onschadelijk maakte. Behoudens een mislukt speldenprikje van Arton Musliu was ONS Sneek op dat moment nog niet in de buurt van de Harkema-goal geweest. De eerste keer dat dit wel gebeurde, was het echter meteen feest. Een mooie combinatie tussen Arton Musliu, Genridge Prijor en Curty Gonzales werd door laatstgenoemde verzilverd en daarmee zette hij de Snekers tegen de verhouding in op een 1-0 voorsprong. Een paar minuten later werd die marge bijna verdubbeld, maar doelman Erick Jansema kwam bij inzetten van Jan Dommrholt en Prijor beide keren als winnaar uit de strijd.

In plaats van 0-2 werd het kort daarop 1-1. Johnny de Vries bediende met een steekpassje Henny Bouius en die liet met een diagonale schuiver doelman Barry Ditewig geen kans. Kort na die gelijkmaker haalde Musliu aan de ander kant uit. Die inzet werd door Jesse Renken geblokt en leverde niet meer dan een hoekschop op, waarna Prijor er na een prima pass van Michael Lanting niet in slaagde in om de stand weer in Sneker voordeel om te buigen. Die pass was overigens Lanting’s laatste actie, want even later moest de regisseur zich laten vervangen en vanaf de zijlijn zag hij, dat het slotakkoord in het eerste bedrijf op naam van Harkemase Boys kwam. Ditewig voorkwam met een prima redding echter dat een kopbal van Bouius doel trof en kreeg vervolgens bij de rebound van Jan Hooiveld hulp van de dwarsligger.

De doelman van oranje hield vroeg in de tweede helft zijn ploeg wederom op de been, toen hij een schot van Berwout Beimers prima verwerkte. De daaropvolgende corner resulteerde in een kopbal van Kellian van der Kaap, maar die poging kon de 39-jarige doelman niet echt verontrusten. Ditewig ontpopte zich in die fase meer en meer tot “man of the match”, want niet veel later wist hij met een geweldige redding de gelijkmaker van Henny Bouius af te wenden. De gelijkmaker? Ja, want kort daarvoor had Gonzales nadat hij een aantal tegenspelers zijn hielen had laten zien, ONS Sneek opnieuw op voorsprong gezet. Die voorsprong ging na iets meer dan een kwartier spelen in rook op, toen invaller Tom Boezerooy binnen de zestien omver werd getrokken en arbiter Roeleveld de bal op de stip legde. Het was een geval van je kunt hem wel of niet geven, maar Jesse Renken had daar geen boodschap aan en stuurde Ditewig de verkeerde hoek in (2-2).

Niet veel later kwam de Sneker goalie goed zijn goal uit, toen Ale de Boer de kluts even kwijt was en de bal zo maar bij Berwout Beimers inleverde. Vervolgens verstapte invaller Frits Dantuma zich en de uitvallende invaller was net in de kleedkamer gearriveerd, toen Klaas de Vries met een fraai diagonaal schot Harkema-doelman Erick Jansema voor de derde keer het nakijken gaf. Nog geen minuut later leek Bouius het evenwicht weer te herstellen, maar de treffer van de “captain” kreeg wegens buitenspel niet het benodigde stempel. Bouius zorgde vervolgens nadat Ale de Boer na een omhaal van Jens Jurn Streutker aan het hoofd gewond raakte en langdurig behandeld moest worden, diep in blessuretijd nog voor een schrikmoment. De streep van de beste man aan Harkema-zijde verdween tot opluchting van het Sneker deel van het publiek naast en niet veel later was de toch wel verrassende en belangrijke zege van ONS Sneek een voldongen feit.

Harkemase Boys – ONS Sneek 2-3 (1-1)

Doelpunten: 0-1 Curty Gonzales (20.), 1-1 Henny Bouius (29.), 1-2 Gonzales (56.), 2-2 Jesse Renken (61.-pen.), 2-3 Klaas de Vries (75.)

Scheidsrechter: M.A. Roeleveld

​Gele kaart:

Toeschouwers: 1.300

Opstelling Harkemase Boys: Erick Jansema, Jesse Renken, Johnny de Vries (77. Ezra Schrijver), Jens Jurn Streutkerr, Kellian van der Kaap, Henny Bouius,, Dennis van Duinen, Kevin Mennega (69. Pier Veldman), Berwout Beimers, Jan Hooiveld (46. Tom Boezerooy) en Yannick Kaluzi

Opstelling ONS Sneek: Barry Ditewig, Klaas de Vries, Serge Fatima, Ale de Boer, Tim Oosterbaan, Arton Musliu, Michael Lanting (37. Frits Dantuma- 71. Fabian Stevens), Tom Arissen (59. Rein Werumeus Buning), Curty Gonzales, Jan Dommerholt en Genridge Prijor

Foto: archief Henk van der Veer, met matchwinnaar Klaas de Vries

Bron: www.pengel.weebly.com