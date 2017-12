Heb het leven lief met Elske en Femke DeWall

Sneek- Barry Diphoorn van Culinair Podium Lewinski aan de Waterhoenstraat maakt haar droom waar. Dat doet ze door muzikale, creatieve en culturele avonden te organiseren in de oude sigarenfabriek Cuba. Gisteravond was er weer zo’n bijzondere voorstelling met de zussen Elske en Femke de Walle en het was er bommetjevol : ‘Het is hier nog nooit zo druk geweest, sinds de opening, ik heb zelfs mensen moeten teleurstellen’, aldus de immer aimabele eigenaresse van de grootste huiskamer in Sneek.

Een jaar gelden trad Elske DeWall er al eens solo op, gisteravond had ze haar zus Femke meegenomen naar Sneek. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, het werd een memorabel optreden van de beide zussen. De eigenheid spatte er vanaf, zelden zo’n intiem concert mee gemaakt van een vrouw ( of moet ik toch zeggen vrouwen?) die op het punt van doorbreken staat. Nee, volgens mij is Elske al lang door gebroken, alleen weet nog niet iedereen hoe goed Elske DeWall is.

In de huiskamer van Lewinski waren gisteravond alle elementen aanwezig om er een geslaagd optreden van te maken. Een fantastisch publiek dat ingetogen maar ook uitgelaten reageerde op wat Elske en Femke brachten. Het intens mooi gezongen nummer Heb het leven lief van Liesbeth List, zorgde voor kippenvel. Juist op deze avond, na een emotionele middag voor Omrop Fryslân presentatrice Femke die aanwezig was geweest bij het afscheid van haar collega Dirk Baron. Wat moedig dat je dan zo’n nummer kunt begeleiden. Het delen van deze intieme gebeurtenissen maakte het optreden zo bijzonder. Nog zo’n mooi teer moment was het zingen van een slaapliedje, zo zuiver en zó doorleefd!

Elske DeWall die haar hand er niet voor omdraait het succesnummer van Frans Bauer, Heb je even voor mij op geheel eigen wijze te interpreteren. Mick Jagger had eerder al plezier in het levenslied van Bauer, gisteravond deed DeWall er nog een schepje boven op en de hele huiskamer met 150 gasten zong het refrein mee! Mooi gezongen nummers als Proud Mary van Ike & Tina Turner en een country nummer van Dixie Chicks laten zien hoe veelzijdig deze Friese zangeres is.

Uiteraard ontbrak de Kastklassieker In nije dei niet. De beide zussen verloochenen hun afkomst niet, praten met elkaar in het Fries. Natuurlijk communiceert het duo in de memmetaal, want Feanwâlden is veel mooier dan Veenwouden. Het was allemaal echt!

Binnenkort zal Nederland opnieuw kennismaken met Elske DeWall als zij optreedt op de bruiloft van Gordon in Zuid-Afrika. Een nieuwtje dat Elske gisteravond deelde. Het was allemaal klein, maar beautiful op het minipodium, twee super muzikale zussen die in kleermakerszit luisteren na een dankwoord van een apetrotse Barry die haar droom waar maakt. Kortom een memorabel huiskamerconcert!

Henk van der Veer