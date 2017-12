Kansloze missie voor Black Boys 

Sneek- Hoewel de uitslag wellicht anders doet vermoeden, was het voor Black Boys vanmiddag tegen Dronrijp een kansloze missie. Dronrijp was beduidend beter en effectiever dan de Zwartjes en het was uiteindelijk aan de uitblinkende doelman Sander de Vries te danken, dat Black Boys nog enigszins in de wedstrijd bleef en dat de schade uiteindelijk niet meer dan twee tegentreffers bedroeg.

Black Boys dat al vroeg noodgedwongen moest wisselen, begon nog wel beter aan de wedstrijd dan Dronrijp, maar de ook niet groots spelende gasten bleken dodelijk effectief. Na iets meer dan tien minuten resulteerde zo’n beetje de eerste de beste aanval van de groen-witten meteen in de openingstreffer. Na een pass van Jan Dominicus van der Wal liet Hidde van der Wal de Black Boys-defensie zijn hielen zien om vervolgens ook doelman Sander de Vries te passeren. Nog geen tien minuten later werd een hoekschop doorgekopt, waarna Wessel Kingma namens de bezoekers de marge verdubbelde. En die marge had nog hoger kunnen uitvallen, maar Tsjaliing Sikma liet tot twee keer toe na om de wedstrijd al in een vroegtijdig stadium in het welbekende slot te gooien. Eerst vond hij de prima spelende doelman De Vries op zijn weg en later schoot de topscorer van Dronrijp na een solo naast. Black Boys stelde daar niet veel tegenover en kwam in het eerste bedrijf niet veel verder dan een vrije trap (over) en een inzet, waarbij de bal na een redding van doelman Rudolf Jongma van Dronrijp in de drek bleef steken en nog ternauwernood kon worden weggewerkt.

​In het tweede bedrijf probeerde Black Boys wel de bakens te verzetten, maar doelman Jongma bleek steeds een te grote sta in de weg. Zo bokste de goalie bij een vrije trap en een hoekschop de bal weg, terwijl hij bij laatstgenoemde mogelijkheid ook bij de rebound op zijn post was. Veel verder dan dat kwam de thuisclub niet, terwijl Black Boys tussen die beide mogelijkheden door aan een grotere achterstand ontsnapte. Een kopbal van Hidde van der Wal belandde namelijk op de paal en diezelfde Van der Wal fungeerde later opnieuw als plaaggeest. Ook die keer ontbrak de juiste richting, terwijl doelman Sander de Vries in het verdere verloop van de tweede helft met een aantal prima reddingen voorkwam, dat de averij nog verder opliep.

Derhalve bleef het bij 0-2 en daarmee leed Black Boys al weer de zesde nederlaag op rij. De “All Blacks” blijven door dit resultaat voorlaatste en kruisen komende zondag op Sportcentrum Schuttersveld de degens met middenmoter Blue Boys.

Bron: www.pengel.weebly.com