Comeback-kids helpen LSC 1890 aan zege

Sneek- Een paar weken geleden werd vanwege de matige productie in de voorbeschouwing op de wedstrijd van LSC 1890 geopperd om een inmiddels gestopte spits met een bezoek te vereren. Dat voorstel heeft men bij “the Blues” ter harte genomen, want tegen MKV ’29 verscheen ineens Erwin Slik binnen de lijnen en samen met de ook al teruggekeerde Rutger Kuipers legde hij in Leeuwarden de basis voor de 3-0 overwinning.

​LSC 1890 dat het zonder de geblesseerde Benjamin Ydema moest doen, kreeg al vroeg in de wedstrijd mogelijkheden om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Die bleven echter onbenut, maar nadat de eerste helft iets meer dan halfweg was, sloeg de formatie van trainer Eric van der Meulen keihard toe. Eerst tekende good-old Rutger Kuipers voor de 0-1 en dik tien minuten later rondde Erwin Slik een goed lopende aanval prachtig af (0-2). Diezelfde Slik zorgde in de 39ste minuut voor de “Vorentscheidung”, toen hij op schitterende wijze een voorzet van Rutger Kuipers binnenschoot.

Daarmee was de wedstrijd gespeeld en hoewel LSC 1890 in de tweede helft nog wel een paar halve kansjes kreeg, was de echte scherpte van voor de rust toen niet meer aanwezig of zoals men in voetbaljargon pleegt te zeggen: LSC 1890 hoefde niet zo nodig meer en tegenstander MKV ’29 was niet bij machte om het de blauwhemden lastig te maken.

​LSC 1890 klom door deze overwinning naar de elfde plaats en ging in de stand over Amicitia VMC heen. Die club is komende zondag op sportpark Coendersborg in Groningen de tegenstander van de “oude dame”.

MKV ’29 – LSC 1890 0-3 (0-3)

Doelpunten: 0-1 Rutger Kuipers (25.), 0-2 Erwin Slik (35.), 0-3 Slik

​Scheidsrechter: N. Alberts

Gele kaart:

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Steven van der Zee. René Cnossen, Jari Boorsma Rutger Kuipers (64. Per Eggens), Floris Bok, Allard Westerdijk, Patrick Altenburg, Maarten Kingma, Marco da Silva (65. Tom Doldersum), Erwin Slik en Patrick Zijda

Foto archief Nico Altenburg

Bron:www.pengel.weebly.com