Nieuwe Dierenambulance voor De Meren

Sneek – Op zondag 10 dec. om 15.30 uur zal het Fries Mannen Ensemble o.l.v. dirigent/saxofonist Jan Brens zijn traditionele kerstconcert houden in de Doopsgezinde kerk te Sneek. Speciale gast is sopraan Judith Sportel uit Hoogeveen. Het is alweer een 4-tal jaren geleden, dat men samen een CD maakte en enkele concerten gaf in Sneek. Judith is een veel gevraagde artiest en bekend van radio en TV (o.a. Nederland Zingt). Het 9-jarige mannenensemble heeft naast de traditionele kerstliederen ook enkele nieuwe songs in het repertoire. De dirigent arrangeerde o.a. Zoon van Maria, Mensenzoon.

Judith Sportel zal in solo en met het Fries Mannen Ensemble diverse bekende kerstliederen zingen. Het “Frieden”, dat men samen in 2013 opnam, heeft op You Tube veel belangstelling getrokken en is al meer dan 21.000 keer bekeken/beluisterd. Er zijn maar liefst twee toetsenisten, die voor de begeleiding zorgen: Jan Moens uit Luttelgeest (orgel en piano) en Oeds Wijnsma uit Leeuwarden (piano). Ook Jan Brens zal soleren op saxofoon.

Het Fries Mannen Ensemble stelt al zijn inkomsten uit optredens, CD-verkoop en anderszins beschikbaar voor goede doelen. Hoofddoel is “hun”meisjesschool op Sri Lanka. Daar worden kinderen in de leeftijd van 12-18 jaar, die mishandeld, misbruikt of verwaarloosd zijn, opgevangen. Andere doelen als de Schuilplaats, Voedselbank, de Loodsboot en Sociale Marktplaats in Sneek en nog meer bekende stichtingen kregen geld van het ensemble (o.a. Trijntje Beimersstichting). Men treedt een 20-tal keer per jaar op in noordelijk Nederland (van Dokkum tot Barneveld).

De duizenden CD’s (inmiddels 4 verschillende) en grote opbrengsten van collectes (geregeld meer dan 2000 euro bij een concert) zorgen voor constante hulp aan mensen, die het echt nodig hebben. Zie voor meer bijzonderheden de websites van o.a. het Fries Mannen Ensemble.

De toegang tot dit bijzondere concert is vrij! Wel zal gecollecteerd worden voor Sri Lanka.