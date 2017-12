Intercultureel theaterproject Sneek is succes

Sneek – In mei dit jaar organiseerde stichting Haring & Hummus het jongerentheaterproject Ik & de Oorlog in de bibliotheek in Sneek. Hierbij maakten jonge nieuwkomers en andere jongeren uit Sneek samen een voorstelling over het thema oorlog. In de voorstelling werden paralellen getrokken tussen ervaringen van mensen uit de Tweede Wereldoorlog en hedendaagse oorlogen. Hiervoor interviewden de jongeren inwoners die de Tweede Wereldoorlog in Sneek meemaakten als kind, en elkaar. In een nu uitgebrachte evaluatiefilm vertellen de deelnemers over wat het hen heeft opgeleverd om mee te doen met dit project. Ze zaten nog wat onwennig tegenover elkaar, die eerste keer in februari dit jaar dat de groep jongeren voor het eerst met elkaar kennis maakte. Vreemde gezichten, onbekende talen en veel van hen nog zonder ervaring met theater.

Hoe maak je daar nu een mooie theatervoorstelling van? Janneke de Haan en Geertje Postma van stichting Haring & Hummus hebben eerder met dit bijltje gehakt. Postma: ‘Binnen onze community-art projecten werken wij met mensen van verschillende culturen en gaan we samen aan de slag om een mooie voorstelling te maken waarin ruimte is voor ieders verhaal en inbreng. Daarbij nemen we de tijd om elkaar goed te leren kennen en samen met de deelnemers oplossingen te vinden voor ervaren cultuur- en taalbarrières.’ De Haan: ‘Het is juist interessant om te spelen met een gegeven als verschillende talen binnen een spelersgroep. Binnen Ik & de Oorlog kregen Arabisch sprekende jongeren Nederlandse tekst, en Friese jongeren waagden zich aan Arabisch en Rohingya. Hierdoor creëerden we een gelijkwaardig leereffect tussen de spelers onderling en konden we met deze voorstelling ook een divers publiek aanspreken.’

En divers was dat publiek zeker! De drie voorstellingen in mei waren allen uitverkocht, en de bibliotheek in Sneek was iedere avond gevuld met zowel Friese bezoekers als met mensen die oorspronkelijk uit Syrië, Iran of Myanmar komen. Dit leverde tijdens de borrel na afloop van de voorstellingen interessante ontmoetingen en gesprekken op. Charlotte Bernson, een van de deelnemers van Ik & de Oorlog uit Pingjum, ging in september aan de slag om samen met haar medespelers een evaluatie van het project op film te maken. Bernson: ‘Ik doe de audiovisuele opleiding aan de Hogeschool van Utrecht. Het maken van deze film was een mooie gelegenheid om samen met mijn medespelers terug te kijken op dit bijzondere project en tegelijkertijd ervaring op te doen als filmmaker.’

In de evaluatiefilm van Ik & de Oorlog die stichting Haring & Hummus nu heeft uitgebracht, vertellen jonge deelnemers over hoe zij het werken in zo’n diverse groep hebben ervaren en wat het hen heeft opgeleverd. Deelnemer Mahmoud: ‘Voor mijn deelname aan dit project was mijn leven hier best saai. Ik keek films en had bijna niks te doen. Het is ook lastig als je ergens nieuw bent. Nu voel ik me hier welkom en heb ik veel vrienden in Sneek!’

Inmiddels is de jongerengroep van Ik & de Oorlog nog verder uitgebreid met nieuwe deelnemers en werken zij aan een doorstart om zelfstandig als theatergroep Checkmates verder te gaan. Zij krijgen iedere vrijdag theaterles docent Job de Roo. De bibliotheek in Sneek is projectleider en biedt o.a. oefenruimte. Bibliotheekmanager Dilly van Empel: ‘Deze theatergroep is inmiddels echt onderdeel geworden van onze bibliotheek. Wij vinden het belangrijk om ontmoetingen tussen verschillende mensen uit Sneek en omstreken te faciliteren.

In 2018 hopen we dat met deze groep weer een nieuwe voorstelling gemaakt kan worden in de bibliotheek!’. Stichting Haring & Hummus organiseerde na afloop van dit project in juli ook Het Slaapfestival in Balk. Ook daar wordt momenteel gewerkt aan doorstartactiviteiten. In 2018 komt de stichting met een nieuw project in Leeuwarden, Eritreatown. Het project Ik & de Oorlog werd mede mogelijk gemaakt met steun vanuit het Oranje fonds, Stichting Old Burger Weeshuis in Sneek, Stichting Sneek 1818, de Rotaryclub Sneek en stichting Sneek ‘40-’45.

Meer informatie via www.haringenhummus.nl. De evaluatiefilm van Ik & de Oorlog is te bekijken via de volgende link: http://bit.ly/2iZQixS.