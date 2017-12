In Fryske krystfiering fan njoggen Lêzings & Lieten

Sneek- Het Sneeker CantateKoor o.l.v. Jan Blanksma verzorgt op zaterdag 16 december een “Fryske krystfiering fan njoggen Lêzings & Lieten” in de Doopsgezinde kerk aan de Singel in Sneek. De aanvang is om 19.30 uur.

Vorig jaar verzorgde het Sneeker CantateKoor een kerstviering in de Engelse taal wat veel enthousiaste reacties opleverde. Genoeg reden om het dit jaar te herhalen, maar nu in de Friese taal en dat is best bijzonder. Tijdens deze sfeervolle Friese kerstviering wisselen koorzang, lezingen en gemeentezang elkaar af. De kerstliederen en lezingen zijn Friese vertalingen, maar ook enkele liederen zijn in het fries geschreven. Het koor begint met “It ingeleliet” , een mooie vertaling van “Once in royal Davids city”. Een van de laatste liederen is “Wy gean op reis”, geschreven door Eppie Dam en Jan de Jong. Prachtige en eenvoudige liederen, mooi om te zingen en mooi om naar te luisteren. Het orgel wordt bespeeld door Wytse Adema en de fluit door Annemarie van der Reijden.

De vorm van deze viering is ontleend aan het Engelse ‘A Festival of Nine Lessons and Carols’. De negen Bijbellezingen (‘Lessons’), die de ruggengraat van de viering vormen gaan terug tot de voor-Middeleeuwse liturgie van de vroege Christelijke kerk. De viering waarin deze lezingen omlijst worden met kerstliederen (‘Carols’) wordt sinds 1918 jaarlijks in de King’s College Chapel in Cambridge gehouden en uitgezonden door de BBC.

Het concert is op zaterdag 16 december 2017 in de Doopsgezinde Kerk, Singel 28 te Sneek. De aanvang is om 19.30 uur . De entree is € 10,- en de kaarten worden aan het begin van de voorstelling bij de ingang van de kerk verkocht.