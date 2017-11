Sneek Wit Zwart sneuvelt in en tegen Balk

Sneek- Sneek Wit Zwart is er niet in geslaagd zich voor de derde ronde van de districtsbeker noord te kwalificeren. In en tegen Balk gingen de Wit-Zwarten met nipt verschil onderuit. De enige treffer van de wedstrijd kwam op naam van Pieter Wijnja die daarmee de laatste Sneker club in het toernooi om de cup met de grote oren elimineerde.

Sneek Wit Zwart liet in het duel wel de eerste mogelijkheid noteren, maar de stift van Kevin Huitema reikte niet hoog en ver genoeg om doelman Hessel Altenburg te verschalken. Die mogelijkheid stond qua kaliber echter niet in verhouding tot de kans die de wit-zwarten even later kregen. Dat was namelijk een levensgrote, doch Jorn Wester slaagde er niet in om zijn kopbal tussen de palen te krijgen. De talentvolle aanvaller zag vervolgens, dat Balk na dik twintig minuten op een gevaarlijke plek een vrije trap kreeg. De “free kick” van Pisties Nzoko verdween echter via de muur over de achterlijn en daarmee was het gevaar geweken. Dat gevaar zou in de rest van het eerste bedrijf ook niet meer terugkeren, want het gevecht speelde zich voornamelijk op het middenveld af en geen van beide ploegen wist tot aan de rust nog kansen te creëren. Alleen een inzet van Wester zorgde na een klein half uur nog voor enige opwinding.

​Dat beeld bleek na de thee lange tijd onveranderd. Pas na dik twintig minuten deden zich de eerste kansen voor en die werden door beide ploegen eerlijk verdeeld. Eerst bracht doelman Altenburg namens Balk redding bij een kopbal van Jordy Torenbeek en aan de andere kant overleefde Sneek Wit Zwart een scrimmage met meer geluk dan wijsheid. In de 75ste minuut liet het geluk de formatie van trainer Germ de Jong echter in de steek, toen een kopbal van Pieter Wijnja niet goed werd verwerkt en alsnog in een doelpunt resulteerde.

Nog geen drie minuten later had Harvey de Boer de gelijkmaker op de schoen, maar de dropkick van de box-to-box speler verdween net over de vijandelijke veste. Kort daarop mocht de thuisclub over geluk niet klagen, toen een kopbal via de lat voor en niet achter de doellijn terechtkwam. Dat gebeurde in de slotminuten en in die fase trok zelfs Klaas Boersma mee naar het front. De goalie was vervolgens nog bijna verantwoordelijk voor de gelijkmaker, maar het lukte hem uiteindelijk niet om zijn kopbal voldoende richting mee te geven. Die richting ontbrak daarna ook bij een kopbal in “the dying seconds of the game” en derhalve bleek de ietwat gelukkige treffer van Pieter Wijnja niet alleen de enige van de wedstrijd, maar uiteindelijk ook goed voor een plek in de derde ronde van de districtsbeker noord.

Balk – Sneek Wit Zwart 1-0 (0-0)

Doelpunten: 1-0 Pieter Wijnja (75.)

Scheidsrechter: S. de Jong

Gele kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart: Klaas Boersma, Alwin Velds, David Veldmeijer, Jordy Torenbeek, Wesley Tankink, Jakob Lubbers (80. Wytse Veenstra), Harvey de Boer, Kristian Boeree (77. Noël Wever), Kevin Huitema, Gerben Visser en Jorn Wester (60. David van der Pol)

Bron: www.pengel.weebly.com