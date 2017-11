Lezing over schaatshistorie in Scheepvaartmuseum Sneek

Sneek – De tweede lezing va het Fries Scheepvaart Museum in Sneek wordt verzorgd door Hedman Bijlsma. De lezing draagt de titel ‘Onderweg’ en staat gepland op dinsdagmiddag 19 december 14:00 uur.

Onderweg in Fryslân ligt de schaatshistorie voor het oprapen. Niet alleen in de winter, maar ook in hartje zomer. Of het nu langs de weg is of in het water, in de kerk of op het kerkhof; overal zie je kunstwerken, voorwerpen, grafstenen, straatnaambordjes etc., die je in aanraking brengen met flarden schaatsgeschiedenis. Hedman Bijlsma rijdt met u deze middag een toertocht door de gehele provincie. Van Ameland tot Gaasterland, van Wons tot Haule, van Het Bildt tot de Stellingwerven en onderweg fotografeert hij her en der bijzondere plekken. Tegelijkertijd verzamelt hij zijn verhalen over ‘redens, riders en riderijen’. Onderwerpen die opeenvolgende generaties hebben geboeid en ook bij de huidige generatie nog steeds tot de verbeelding spreken. En nog altijd geldt de stelling: “Friesland ademt ijs en schaatsenrijden”.

De kosten van de lezing bedragen € 7,50 p.p. Dat is inclusief entree en een kopje koffie/thee. Museumjaarkaarthouders en leden van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum betalen € 3,50 p.p. Vooraf reserveren kan via boekingen@friesscheepvaartmuseum.nl of via 0515 – 41 40 57