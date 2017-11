De bal rolt weer…Zondag 3 december

Sneek- Na de voorbeschouwingen van de wedstrijden waar de Sneker zaterdagclubs mee annex zijn, nu die van de verenigingen die op zondag hun partijtjes spelen.

RKHVV – Sneek Wit Zwart

Zondag 3 december 2017 – aanvang 14.00 uur

​Sportpark de Blauwenburcht – Huissen

Trainer Germ de Jong moet afgelopen zondag ziedend zijn geweest, want anders soupeer je in de rust niet al je wissels op. Die ingreep volgde op een dramatische eerste helft, waarin Sneek Wit Zwart al na snel met 2-0 achterkwam en uiteindelijk met een 3-0 achterstand de rust inging. Ondanks de interventie van De Jong kwamen de wit-zwarten vervolgens in de tweede helft niet meer in de buurt van een resultaat met als gevolg, dat Sneek Wit Zwart zondag met twaalf uit twaalf als de nummer dertien afreist naar Huissen voor de confrontatie met RKHVV.

De Huissense Voetbal Vereniging, waarbij mag worden aangenomen dat de letters RK geen nadere toelichting behoeven, werd opgericht in 1933. De club speelt al jaren op hoofdklasseniveau, maar nam met uitzondering van het seizoen 2014-2015 toen een periodetitel werd gepakt, in al die jaren nooit deel aan de stoelendans om de prijzen. Integendeel, in de voorbije twee seizoenen wist men maar net boven de gevarenzone te blijven en promotie-/degradatieduels te vermijden. Het vermijden van die duels zou dit seizoen echter wel eens een hele opgave kunnen worden. RKHVV is momenteel met zeven uit twaalf namelijk de drager van de rode lantaarn in de hoofdklasse A. Die zeven punten werden behaald in de thuiswedstrijden tegen Leonidas en DHC (beide 3-2 winst) en uit bij Hollandia (2-2). Dat betekent echter niet, dat de klus op de Blauwenburcht voor Sneek Wit Zwart een eenvoudige zal worden. De “burcht” bleek door de jaren heen niet zelden een moeilijk te nemen veste. Zo won Sneek Wit Zwart vorig seizoen dankzij een treffer van de inmiddels voor QVC ballende Wieger Zwaan maar nipt met 1-0, terwijl men in het kampioensjaar 2014-2015 in Huissen zelfs met dezelfde cijfers ten onder ging.

Dat laatste gebeurde in het seizoen, dat RKHVV zijn beste klassering behaalde. Nu lijkt de uitgangssituatie een tikkeltje anders en lijkt de wedstrijd van zondag er één, waarin Sneek Wit Zwart de punten kan pakken en zijn uitbalans zou kunnen opvijzelen. Maar dan zal men wel beter uit de startblokken moeten komen dan afgelopen zondag tegen De Bataven. Met andere woorden, alleen wanneer men meteen vanaf het begin bij de les is en er voor meer dan 100% voor gaat, behoort een resultaat tot de mogelijkheden. Want zonder dat, zo moet men zich op Tinga realiseren, is Sneek Wit Zwart een doodnormaal ploegje en kan men van iedereen en dus ook van de hekkensluiter verliezen.

MKV ’29 – LSC 1890

Zondag 3 december 2017 – aanvang 14.00 uur

​Sportpark Nijland – Leeuwarden

LSC 1890 leek tegen Sint Annaparochie heel even op weg naar een goed resultaat, maar in vijf mindere minuten kantelde de wedstrijd en namen de betere gasten het heft in handen. Vervolgens werkte de brigade van trainer Eric van der Meulen zich wel een slag in de rondte, maar die noeste arbeid bleek uiteindelijk niet toereikend voor een beloning. De noodzaak van die beloning neemt – en we schreven dat al eerder – met het oog op de kritieke zone met de week toe en winst is komende zondag, wanneer in Leeuwarden MKV ’29 de tegenstander is, eigenlijk het enige resultaat dat telt.

Met Kracht Vooruit ’29 haalde in het seizoen 2013-2014 de titel naar Nijlan en bivakkeerde in de afgelopen seizoenen in de tweede klasse K rond de negende c.q. tiende plek. Die prestaties waren toen voldoende om de kop boven water te houden. Dit seizoen lijkt die escape echter een moeilijke opgave te worden, want de Leeuwarders staan na negen speelronden met slechts één punt voorlaatste. De snelle rekenaars onder ons weten dan, dat MKV ’29 al acht keer als verliezer van het veld stapte en dat gebeurde de meeste keren ook nog eens met ondubbelzinnige cijfers. Drie voor en achtendertig tegen staat er tot nu toe in de boeken en die getallen maken duidelijk, dat het voor trainer André Onclin een hele kluszal worden om de kat in het nauw weer op het droge te krijgen.

Qua punten en qua doelsaldo is de situatie aan de Leeuwarderweg weliswaar ietsje beter, maar LSC 1890 staat uiteindelijk maar een treetje hoger dan de ploeg uit de culturele hoofdstad en dus op een plek, die aan het einde van het seizoen noopt tot het spelen van duels om lijfsbehoud. Het behoeft dan ook geen betoog, dat de wedstrijd van zondag vanuit Sneker perspectief een belangrijke is. LSC 1890 heeft zoals hiervoor al werd vermeld, dringend een overwinning nodig om de kritieke zone te verlaten en om het contact met de middenmoot te behouden. Die zege moet tegen het MKV ’29 anno nu mogelijk zijn, maar “the Blues” mogen zich op basis van de statistieken niet al op voorhand veilig wanen, want daarvoor is de eigen prestatiecurve toch net te mager. Bovendien weet je het nooit met een kat in het nauw …..

Black Boys – Dronrijp

​Zondag 3 december 2017 – aanvang 14.00 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Black Boys leed in Damwoude al weer de vijfde nederlaag op rij. De Wâlden was afgelopen zondag in Damwoude met 1-0 nipt te sterk voor de “Equipo Negro”. Door die nederlaag staat Black Boys niet alleen nog altijd voorlaatste, maar nam ook het verschil met een aantal directe concurrenten toe. Naast De Wâlden pakten namelijk ook Sint Jacob en Zwaagwesteinde een punt.

Een verklaring voor de terugval van de “All Blacks” is niet eenvoudig te vinden. Als men de cijfers er bij pakt, dan houdt het scorend vermogen met slechts zeven treffers in acht wedstrijden niet over, terwijl de defensie met al vierentwintig tegentreffers ook bepaald niet waterdicht is. De “nieuwe” selectie is ondanks een redelijke start blijkbaar nog niet bij machte om gestopte coryfeeën als Alex de Jong, Lars Niemarkt en Erwin de Vries te doen vergeten. De oplossing daarvoor zal echter snel gevonden moeten worden, wil men niet in de tombola van de nacompetitie of nog erger, op de laatste plaats terecht komen. De eerste mogelijkheid bij die zoektocht doet zich komende zondag voor, wanneer Dronrijp het Schuttersveld aandoet.

Dronrijp speelde in het seizoen 2013-2014 in de derde klasse, maar wist degradatie niet te ontlopen. In het daaropvolgende seizoen, waarin o.a. twee keer van Black Boys werd verloren, degradeerde de hoofdmacht opnieuw. In de vijfde klasse werd echter meteen het kampioenschap behaald en daarmee werd een eerste stap op de weg omhoog gezet. Op die weg werd Dronrijp vorig seizoen keurig vierde en op die plaats staat de formatie van trainer Erik Katje momenteel ook, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat de ranglijst in vier A vanwege de vele afgelastingen een sterk vertekend beeld geeft. Niettemin mag Dronrijp ook in hun tweede seizoen in de vierde klasse A als een sterke opponent worden aangemerkt en dat bleek vorig seizoen ook in de confrontaties met Black Boys. Thuis wisten de zwarte jongens nog net een 2-1 overwinning uit het vuur te slepen, maar uit toonde Dronrijp zich dodelijk effectief door zo’n beetje drie mogelijkheden in drie doelpunten om te zetten.

​Mogelijkheden omzetten in goals is voor Black Boys zondag het eerste deel van de opgave. Daarnaast zal de hoofdmacht in defensie opzicht voor een goede organisatie moeten zorgen, wil men de na vijf nederlagen op rij de terugval een halt toeroepen. Lukt dat, dan kan men op de zwarte zijde van het Schuttersveld wellicht eindelijk weer een keer juichen. Bovendien zou het met daarna tot de winterstop nog twee potjes te gaan, een prima eerste stap op weg naar veilige regionen zijn.

