De bal rolt weer …. Zaterdag 2 december

Sneek-Bij ONS Sneek, Waterpoort Boys en Sneek Wit Zwart ZM was het afgelopen zaterdag genieten. Zij waren beter dan hun opponenten ACV, de Wâlde en Hielpen en boekten alle drie een dikverdiende zege. Bij de andere Sneker clubs kwam de boer met kiespijn echter om de hoek kijken, want zowel Sneek Wit Zwart, LSC 1890 als Black Boys gingen op zondag tegen resp. de Bataven, Sint Annaparochie en de Wâlden onderuit.

Komend weekeinde staat in Sneek alleen de wedstrijd tussen Black Boys en Dronrijp op het programma. De overige Sneker clubs werken een uitwedstrijd af, waarbij die tussen Harkemase Boys en ONS Sneek de meest in het oog springende pot is. De derby van het Noorden begint zaterdag om 16.30 uur en dat is twee uur later dan de aftrap bij de duels tussen Oeverzwaluwen en Waterpoort Boys en bij de topper in vijf A tussen SC Boornbergum ’80 en Sneek Wit Zwart ZM. Op zondag vermeldt het programma naast de al genoemde confrontatie tussen Black Boys en Dronrijp uitwedstrijden voor Sneek Wit Zwart en LSC 1890, die bij resp. RKHVV en MKV ’29 op bezoek gaan.

Eerst de voorbeschouwingen van de wedstrijden waar de Sneker zaterdagclubs bij betrokken zijn.

Harkemase Boys – ONS Sneek

Zaterdag 2 december 2017 – aanvang 16.30 uur

Sportpark de Bosk – Harkema

Jan Dommerholt werd afgelopen zaterdag verkozen tot “man of the match”, maar er waren aan ONS-zijde meer spelers die voor die titel in aanmerking kwamen, zoals de doelpuntenmakers Genridge Prijor, Curty Gonzales (foto) en Arton Musliu. Dat men uit meerdere kandidaten kon kiezen, vormde evenals de 4-1 overwinning een bevestiging dat ONS Sneek tegen ACV een prima wedstrijd afleverde. Die was ook heel hard nodig, want een aantal concurrenten pakte ook de volle buit. Zo verraste Capelle bij Quick Boys en versloeg Spijkenisse al even verrassend Harkemase Boys. Laatstgenoemde club is zaterdag in de enige echte derby van het noorden de tegenstander van de oranjehemden met de titel “kampioen van Friesland” als inzet.

De Harekieten kropen vorig jaar rond deze tijd uit het dal om uiteindelijk via een sterke periode nog om promotie naar de tweede divisie te strijden. In dat seizoen won ONS Sneek door een treffer van Ale de Boer thuis met 1-0, terwijl dezelfde uitslag dankzij een halve omhaal van Ezra Schrijver in de return op het scorebord stond, al kregen de Snekers in die wedstrijd meer en betere mogelijkheden om de winst naar zich toe te trekken. Harkemase Boys bleek toen net als in de historische confrontatie in de jaren negentig en die in het seizoen 2012-2013 toen de rood-witten de Snekers resp. van de titel afhielden c.q. het Sneker kampioensfeest uitstelden, de luis in de pels van ONS Sneek.

Of dat komende zaterdag weer het geval zal zijn. blijft afwachten. Feit is wel, dat de start van Harkemase Boys deze jaargang beduidend beter is dan vorig seizoen. Na dertien speelronden nemen “the Boys” met 22 punten de vierde plaats in. Daarmee behoort de ploeg van trainer Henk Herder die vorige week zijn vertrek wereldkundig maakte, tot een eskader van pak ‘m beet zes ploegen dat achter Jong Almere City FC en Spakenburg strijd om de titel “best of the rest”. Een niet onbelangrijke rol bij die prestaties is weggelegd voor doelman Erick Jansema die dit seizoen al menig puntje redde en die volgens velen bij een BVO niet zou misstaan. Voor het overige is Harkemase Boys vooral een sterk collectief, waarbij bijna iedereen een goal kan maken en waarbij de van HHC Hardenberg overgekomen Jan Hooiveld met vijf treffers vooralsnog de meest trefzekere is.

Dat is eentje minder dan het aantal dat sinds afgelopen zaterdag achter de naam van Genridge Prijor prijkt. Na een ietwat aarzelende start heeft de tussentijds aangetrokken Prijor zijn draai gevonden en de afgelopen weken scoorde hij aan de lopende band. Wanneer de aanvaller komende zaterdag weer doel treft, dan zou dat voor de vijfde keer op rij zijn. De wedstrijd tegen Harkemase Boys kan voor Prijor dan ook een bijzondere worden en dat is ie zeker voor Arton Musliu, want hij verdedigde vorig seizoen nog de kleuren van Harkemase Boys. Hij kwam in het laatste seizoen op de Bosk echter nauwelijks aan spelen toe en zal er op gebrand zijn aan te tonen dat dit een vergissing was, zoals ONS Sneek er op gebrand zal zijn om de titel “kampioen van Friesland” voor een half jaar naar de Waterpoortstad te halen. En dat laatste is in een competitie waarin vrijwel iedereen van iedereen kan winnen en zeker in een derby die nu eenmaal zijn eigen wetten heeft, echt niet onmogelijk.

Oeverzwaluwen – Waterpoort Boys

​Zaterdag 2 december 2017 – aanvang 14.30 uur

Sportcentrum de Sandobbe – Koudum

Waterpoort Boys speelde afgelopen zaterdag een prima wedstrijd en op de overwinning op De Wâlde – de eerste zege van het seizoen – viel bitter weinig af te dingen. Het voetbal zal trainer Janco Croes dan ook tot tevredenheid hebben gestemd, maar met het uitvallen van Robert Minks en Kevin Kedde (beide met een blessure) bracht de wedstrijd tegen de nummer twee van de ranglijst ook personele zorgen met zich mee. Die zorgen werden door resp. Romano Pasveer en Jordy van der Wal prima opgevangen, maar Pasveer verschijnt vanwege de rode kaart die hij tegen de Wâlde opliep, zaterdag op zeker niet op het wedstrijdformulier. De vraag is dan ook, hoe Waterpoort Boys dat ook niet over Casey Spoelstra en Dennis Meijer kan beschikken, de personele problemen komende zaterdag tegen Oeverzwaluwen gaat oplossen.

Oeverzwaluwen is actueel de nummer vier van de ranglijst achter het leidende trio Oudehaske, de Wâlde en Willemsoord . De blauwhemden speelden in de eerste jaren van dit decennium nog in de eerste klasse. Onder leiding van trainer Daniël Schmidt die later Waterpoort Boys onder zijn hoede had, beleefde men een vrije val en degradeerde Oeverzwaluwen twee keer op rij. In het eerste seizoen in drie A eindigde de verjongde hoofdmacht op een keurige zesde plaats. Vorig seizoen bereikte men als nummer drie de eindstreep en streed men in de play offs om een terugkeer naar de tweede klasse. In de nacompetitie was Oeverzwaluwen niet goed genoeg en ook in dit seizoen was e start met twee remises en twee nederlagen niet overtuigend. In de voorbije weken waren de Koudummer “Sweltsjes” met vier overwinningen de grootste stijger op de ranglijst met voorlopig een vierde plek als resultaat.

Kijkend naar de confrontaties van de afgelopen jaren lijkt de conclusie gerechtvaardigd, dat Oeverzwaluwen en Waterpoort Boys zeker in Koudum redelijk aan elkaar gewaagd waren. Beide duels op de Sandobbe eindigden namelijk in een 1-1 gelijkspel. Dat neemt niet weg, dat de thuisclub die met Wietze Peterson en Eise Feenstra twee brandgevaarlijke spelers binnen de lijnen brengt, zaterdag als favoriet van start gaat, vooral ook omdat de geel-blauwen vanwege de al genoemde personele problemen in de opstelling zullen moeten schuiven. Aan de andere kant leverde dat geschuif afgelopen zaterdag zoals hiervoor al werd vermeld, niet al te veel problemen op en dat moet de Wéé Péé Béé samen met de eerder behaalde resultaten toch vertrouwen geven, dat een resultaat ondanks het ontbreken van een aantal sterkhouders zaterdag tegen Oeverzwaluwen tot de mogelijkheden behoort.

SC Boornbergum ‘ 80 – Sneek Wit Zwart ZM

zaterdag 2 december 2017 – 14.30 uur

Sportpark de Kampslach – Boornbergum

Het was afgelopen zaterdag een wedstrijd zoals tot nu toe alle andere. Sneek Wit Zwart ZM was veel te sterk voor zijn tegenstander en bezorgde het telraam overuren. Feitelijk zijn er dit seizoen maar een paar potjes, waar het werkelijk om draait en waarin het echt spannend kan worden. Zaterdag is er zo één, wanneer het keurkorps van Niels Boot en Fred Lodewijk onder de rook van Drachten tegen SC Boornbergum ’80 aantreedt.

De zaterdagtak van de omnivereniging die ook volleybal, tennis en gymnastiek in het pakket heeft, speelt al jaren in de vijfde klasse. Dat deed men tot nu toe afwisselend in vijf B en vijf C. In die competities was de hoofdmacht dit decennium op een enkele uitzondering na steeds een gedegen middenmoter met een vijfde plaats in het seizoen 2015-2016 als uitschieter. Bij het eerste optreden in de vijfde klasse A lijkt SC Boornbergum ’80 een meer vooraanstaande rol te gaan vervullen. Tot een paar weken geleden hield men qua resultaten gelijke tred met Sneek Wit Zwart ZM en deelde men de koppositie met de Snekers. Toen verloor de ploeg van trainer Gerard Blaakmeer op eigen terrein verrassend van MSC en een week later werd de wedstrijd bij IJVC bij een 1-0 stand in het voordeel van de thuisclub vanwege een blessure van de arbiter gestaakt. SC Boornbergum ’80 begint derhalve met een achterstand van drie punten aan de topper tegen ZET EM. Er zal de ploeg dan ook veel aan gelegen zijn om de ongenaakbaar lijkende koploper zaterdag het eerste verlies toe te brengen. Hoewel men dan nog wel op 16 december in IJlst de hiervoor genoemde achterstand moet zien weg te werken, herstelt men daarmee qua verliespunten “for the time being” het evenwicht en houdt men de kans op eremetaal in leven. Bij verlies lijkt die kans echter achter de horizon te verdwijnen.

Om Sneek Wit Zwart ZM op de ranglijst te passeren, moet SC Boornbergum ’80 echter ook nog eens een enorm verschil in doelsaldo zien te overbruggen. Met 51 voor en slechts 5 tegen is dat ondubbelzinnig in het voordeel van de doelpuntenmachine uit de Waterpoortstad. Alleen al die cijfers maken dat Sneek Wit Zwart ZM als favoriet aan de topper begint. Die rol brengt druk met zich mee, maar de selectie heeft genoeg ervaring aan boord om zich daardoor niet van de wijs te laten brengen. En met die ervaring op zak moet ZET EM in staat zijn om zaterdag de topper in zijn voordeel te beslissen.

Bron: www.pengel.weebly.com