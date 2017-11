Muzikaal Advent met Martin Mans & Jan Brens in Sneek

Sneek – Op maandag 18 dec. 2017 om 20.00 uur vindt er een bijzonder concert plaats in de RK St.Martinuskerk aan de Singel in Sneek. Vele orgelimprovisaties over kerstliederen, al dan niet met (samen)zang, vertelling en saxofoonspel zullen uitgevoerd worden door Martin Mans en Jan Brens. Hun thema is: “Muziek opent de vensters van de ziel en toont tijdens ADVENT het uitzicht naar kerst”

Jan Brens maakte een speciaal verhaal van eigen spreuken en oude en nieuwe liederen, die meegelezen kunnen worden in een programmaboekje. Reeds vanaf 10 voor 8 zal Martin Mans improvisaties geven op het romantische Maarschalkerweertorgel in de fraaie St.Martinuskerk in Sneek.

De samenwerking van de beide muzikanten begon dit jaar met de serie “Zingen in de Martini” te Bolsward. Gedurende de volgende jaren is er een nauwe samenwerking tussen de organist en dirigent/saxofonist. Veelal met medewerking van het Fries Mannen Ensemble en het Fries Blazers Ensemble, eveneens onder leiding van Jan Brens, die dit jaar 50 jaar artistiek leider is van muziekgezelschappen. Hij begon in Top en Twel en Heeg als drumbandinstructeur. In 1968 kwam daar nog het dirigentschap van het Sneeker Jongenskoor bij.

Dit was destijds een onderdeel van EDOZA en werd door wijlen Wybren Valkema aan hem overgedragen. Er volgde een leiderschap over een 30-tal koren en orkesten in Friesland en daarbuiten. Momenteel is Brens nog dirigent van het Súdwestkoor uit Sneek, het Stellingwerfkoor uit Wolvega, het traditionele Zomerkoor, diverse projectkoren en het Fries Mannen en Fries Blazers Ensemble. Reeds jaren is hij gewaardeerd jurylid bij koren en anderszins. Met het Anbo-koor uit Wolvega (later overgegaan in het Stellingwerfkoor) werd hij vanaf het jaar 2000 tot 2005 hoogste van de zangconcoursen bij de Friese Bond. Geregeld wordt hij gevraagd als solist bij concerten van diverse verenigingen. Ook maakte hij honderden teksten en arrangementen voor koor en orkest.

Speciale jubileumactiviteiten onderneemt hij niet. “Ik hoop nog een aantal jaren samen met anderen de vreugde van muziek te mogen beleven!”, laat hij weten.

Martin Mans heeft zijn Nederlandse en buitenlandse sporen ruimschoots verdiend. Ook hij begon op zijn 7e al met de eerste orgellessen. Als 11-jarige begeleidt hij koren; een jaar later wordt hij kerkorganist in Melissant. Sinds 1995 is hij dat van de Breepleinkerk in Rotterdam. Zijn eerste CD met improvisaties wordt “goud”(50.000 ex.). Buitenlandse reizen brengen hem in Canada, Amerika, Zuid-Afrika en Australië. Regelmatig treedt hij op voor radio en TV (Nederland Zingt). Hij leidt de Urker Mans Formatie en is dirigent van verschillende andere koren. Ook Martin arrangeert muziek voor orgel, koor en orkest.

Kaartjes à 10 euro zijn verkrijgbaar bij PRIMERA (Singel 10) te Sneek en aan de deur van de kerk (v.a. 19.00 uur).