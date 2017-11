Johan Goossens met Vlam in Klameare Workum

Workum – Vlam is het vuur van de liefde, de passie, en natuurlijk: seks. Daarover gaat de nieuwe show van Johan Goossens. En waar je het over seks hebt, heb je het natuurlijk over schaamte. Daarom deed hij zijn eerste try-outs in Engeland, waar hij niemand kent. Toen een paar voorzichtige avonden in Amsterdam. Maar de reacties waren zo unaniem lovend dat hij niet meer terug kan. Hij vindt het ook belangrijk: ‘Seks is een lastig onderwerp, waar eigenlijk niemand eerlijk over durft te praten. Dat ga ik wel proberen.’

Persoonlijk en kwetsbaar. Over seks en over schaamte. Over man- vrouw verhoudingen. Over homo’s en hetero’s en je plek in de maatschappij. En natuurlijk over de liefde. Vol vieze verhalen en mooie liedjes. Met pianist Eelco Menkveld. Adviesleeftijd 16+