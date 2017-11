Yogilates voor moeders

Sneek- Ben jij moeder van jonge kinderen die naar de basisschool gaan of ben je net mama geworden en wil je graag weer meer gaan bewegen? Zijn jouw bekkenbodemspieren toe aan versteviging en voel je ergens weerstand om de sportschool in te gaan? Yogilates is speciaal voor moeders die weer meer in beweging willen komen en aan hun conditie willen werken. Het is een core verstevigende work-out waarbij we de buik, de billen en de benen verstevigen.

Joli Vie biedt een combinatie van yoga en pilates voor jonge moeders op vrijdag ochtend van 9 tot 10 uur ’s ochtends aan de Graaf Adolfstraat 35H. Kindjes naar school, mama een lesje Yogilates. Zo heb je geen excuus meer om jezelf dat momentje niet te gunnen! Kijk voor meer informatie over de tarieven op de website www.Joli-Vie.nl . Gedurende deze week is er een gratis proefles! Tot vrijdag!

Yoga…. is for every-body!