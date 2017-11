Roadshow LF2018 trekt toerisme ondernemers naar Atrium Sneek

Sneek- Sinds 31 oktober trekt de propagandakaravaan van Culturele Hoofdstad 2018 door de provincie. Vanavond was Sneek aan de beurt om de toeristische sector uit Sneek e.o. over het Culturele Hoofdstad-programma bij te praten. En het bleef niet alleen bij praten, maar er werd ook kwistig met promotiemateriaal gestrooid. Er was zelfs een LF2018 mini-markt waar de ondernemers zich al vast konden oriënteren op gratis promotiemiddelen, merchandise, de gratis Arriva Fryslân Card, mogelijkheden om verkooppunt te worden van tickets, informatie om bedrijven goed zichtbaar te maken op www.Friesland.nl, enz. enz. De ondernemers gingen met goed gevulde blauwe 2018.nl naar huis.

Meije Gildemacher had in het Noorderkerk Theater korte interviews met o.a. Lieuwe Toren van Cultuurkwartier Sneek over At the Watergate, Floriaan Zwart van Stichting Regiomarketing Zuidwest Fryslân en met John Bonnema CFO/business director bij Leeuwarden-Fryslân 2018. Uiteraard waren de verhalen allemaal uitermate positief en belooft LF2018 een groot commercieel succes te worden: Wiens brood men eet diens woord men spreekt!

In een pitch kregen Culturele Hoofdstad producers de kans om hun projecten te promoten, een kans die ze maar wat graag grepen. Lieuwe Toren over At the Watergate het muziekspektakel waar 7000 jonge muzikanten hun opwachting maken. Richard Tjalsma over de Elfwegentocht, waarbij in veertien dagen zoveel mogelijk het fossielvrij reizen wordt gepromoot. Margryt Keuning die enthousiast reclame voor het 11Fountains project mocht maken: “Door de internationaal bekende kunstenaars die de 11 fonteinen ontwerpen en maken, zal er een aanzuigende werking op het toerisme plaatsvinden!”

Theun Ram als pitcher van Sjen yn ut Tsjuster vertelde over het kleinschalige project in Burgwerd waar de volgend jaar al weer vijf jaar geleden overleden dichter Tsjêbbe Hettinga centraal zal staan: “Wij binne lyts mar tinke grut!”

Sneker Dirk Hakse mocht wat vertellen hoe hij in het kader van LF2018 een nieuwe editie in de reeks van The Colorfield Performance aan het ontwikkelen is.

Aan het enthousiasme van de ondernemers die vanavond aanwezig waren, ruim zeventig mensen kwamen op de bijeenkomst af, zal het niet liggen. In groepjes konden de belanghebbenden uit de toeristische sector workshops volgen om tot ‘Het Beste Culturele Hoofdstad arrangement’ te komen.

Een van de aanwezige bezoekers was Anja Veenendaal die nu al profijt van de LF2018 heeft met het bedrijf www.slaapschepen.nl Omdat er duizenden toeristen verwacht worden zal er gebrek aan slaapplaatsen zijn. Wat is er dan mooier dat je als onderneming slaapschepen in de aanbieding hebt, waar gekookt, geslapen en geleefd kan worden.

“Wij brengen onze slaapschepen waar maar water is en daar is in Friesland geen gebrek aan. We hebben nu al drie schepen verhuurd aan productiemedewerkers die mee doen aan een groot evenement tijdens LF2018”, vertelde een enthousiaste Veenendaal. “Je hebt met zo’n groot charterzeilschip je eigen locatie, waar je je eigen potje kunt koken en indien nodig ook je maaltijden kunt laten bezorgen, wij doen de catering ook.”