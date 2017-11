IJlster volleybalreferee Nederhoed op pakjesavond naar Maaseik

IJlst – Internationaal volleybalscheidsrechter Koos Nederhoed uit IJlst is in de eerste ronde van het hoofdtoernooi van de Champions League door de Europese scheidsrechterscommissie aangewezen voor het herenduel tussen het Belgische Noliko Maaseik en het Italiaanse Trentino Diatec.

Voor beide teams is de IJlster een goede bekende want hij was zowel in Maaseik als Trento in de afgelopen jaren meerdere malen aanwezig. Maaseik kwalificeerde zich voor de groepsfase door van Nederlandse landskampioen Abiant Lycurgus te winnen. Trento stroomde meteen in bij deze poule waar verder het Turkse Arkas Izmir en het Poolse Zaksa Kedzierzyn Kozle deel uitmaken van het viertal.

De wedstrijd wordt op dinsdagavond 5 december om 20.30 uur gespeeld in de Steengoed Arena. Voordeel is dat de docent aan de ROC Friese Poort in Sneek met de auto kan reizen. Nederhoed was onlangs nog arbiter op het EK dames in Azerbeidzjan en floot in augustus op het WK in Bahrein.