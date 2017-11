30-jarige Golfclub Gaasterland bruisende vereniging

Sneek- Golfclub Gaasterland maakt een sterke groei door. Daar waar andere verenigingen en golfclubs het moeilijk hebben en het aantal leden onder druk staat, weten steeds meer golfers deze prachtige natuurbaan in Oudemirdum te vinden. Deze groei wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het ongedwongen karakter en uiteraard de baan zelf, waar de 9 holes en de oefenholes er veelal uitnodigend bijliggen.

Voorzitter Reyer Koudenburg: “Onze bloeiende vereniging wordt gedragen door de leden. De diverse commissies organiseren veel verschillende (gezelligheid)wedstrijden zodat er altijd voor ieder wat wils is. Onze oefenaccommodatie is van een goed niveau en zullen we nog verder verbeteren, zodat er nog beter getraind kan worden en afstanden beter inzichtelijk zijn. In samenwerking met onze Pro Rob Oosting nodigen we ook relaties van leden uit om proeflessen te nemen om zo kennis te maken met de golfsport en onze vereniging. Deze vruchtbare samenwerking zorgt ervoor dat Golfclub Gaasterland veel nieuwe leden mag verwelkomen. Dit resulteert in een bloeiende vereniging die op een unieke natuurbaan heerlijk buiten kan recreëren.” Aldus voorzitter Koudenburg.

De verwachting is dat Golfclub Gaasterland verder zal groeien de komende jaren. Er wordt gewerkt aan verdere verfraaiingen, de baan wordt digitaal gemeten, de driving range wordt speltechnisch interessanter gemaakt zodat afstanden tijdens de training nog beter inzichtelijk zijn. De 9 holes baan past goed bij de recreatieve speler die even lekker 9 holes wil lopen. Ook wedstrijdspelers kunnen goed uit de voeten op deze uitdagende baan. Golfclub Gaasterland heeft ook duurzaamheid hoog in het vaandel (zonnepanelen!) en dit beleid vertaalt zich, samen met een zuinig financieel beleid, naar een gezonde vereniging. Dit voordeel gaat terug naar de leden en de ledenvergadering heeft op 21 november dan ook ingestemd met een contributieverlaging. Ook voor nieuwe golfers is dit goed nieuws, omdat er al een participatielidmaatschap is voor € 770 per jaar.