ZET EM dendert na rust over Hielpen heen

Sneek-In de voorbeschouwing op de wedstrijd van Sneek Wit Zwart ZM tegen SV Hielpen ging het niet om de vraag, of de Sneker zouden winnen, maar met hoeveel. Weinigen zullen daarbij echter aan 12-0 hebben gedacht, te meer omdat de stand bij rust nog maar 2-0 was.

Die ruststand was het gevolg van treffers van Justin Rienks en Freerk de Jong, die resp. in de 14de en in de 25ste minuut doel troffen. Na de thee was er echter geen houden meer aan, want binnen iets meer dan een kwartier tilde de formatie van Niels Boot en Fred Lodewijk de stand naar 8-0. In de eerste minuut na rust zette topscorer Tim Posthuma zijn handtekening onder de 3-0, waarna Patrick Veenstra vier minuten later de vierde liet noteren. Posthuma maakte vervolgens zijn tweede, waarna Pascal Hettinga, Freerk de Jong en Daniël Bennik in een tijdsbestek van nog geen drie minuten toesloegen.

​Vervolgens leek de Sneker storm ietwat te gaan liggen, maar met nog iets meer dan tien minuten op de klok wakkerde die weer in alle hevigheid aan. In de 79ste minuut zorgde Emiel Bizimana voor de 9-0, waarna Bennik niet veel later de dubbele cijfers op het scorebord bracht. Nog geen twee minuten daarna liet Freerk de Jong met zijn derde van de middag de 11-0 in de wedstrijdzaken-app opnemen, waarna Aron Doevendans voor het slotakkoord tekende en in de 87ste minuut het dozijn volmaakte.

Sneek Wit Zwart ZM dat de concurrenten MSC en SC Boornbergum ’80 zag winnen. blijft door deze zege ongeslagen en alleen lijstaanvoerder in vijf A. Komende zaterdag is laatstgenoemde club de tegenstander en dan zal de vraag, of ZET EM gaat winnen wellicht iets minder vanzelfsprekend zijn.

Sneek Wit Zwart ZM – SV Hielpen 12-0 (2-0)

Doelpunten: 1-0 Justin Rienks (14.), 2-0 Freerk de Jong (25.), 3-0 Tim Posthuma (46.), 4-0 Patrick Veenstra (50.), 5-0 Posthuma (53.), 6-0 Pasca; Hettinga (58.), 7-0 Freerk de Jong (60.), 8-0 Daniël Bennik (61.), 9-0 Emiel Bizimana (79.), 10-0 Bennik (83.), 11-0 De Jong (85.), 12-0 Aron Doevendans (87.)

Scheidsrechter: K. Rozema

Opstelling Sneek Wit Zwart ZM: Jelmer Popma, Brend Popma, Arnold Otten, Thijs Goes, Justin Rienks, Daniël Bennik, Sjoerd Groenewegen, Tim Posthuma, Freerk de Jong, Patrick Veenstra en Pascal Hettinga

Bron: www.pengel.weebly.com

Foto Nico Altenburg