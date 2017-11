Vijf mindere minuten breken LSC 1890 op

Sneek- Daar waar LSC 1890 vorige week dure punten verspeelde, kwam de ploeg deze middag niet in de buurt van een resultaat. Hoewel “de oude dame” nog wel een voorsprong nam, moest men met 3-1 zijn meerdere in Sint Annaparochie erkennen. Breekpunt daarbij was een korte fase in de eerste helft, waarin de bezoekers twee keer wisten te scoren. Die averij wist LSC 1890 niet meer te herstellen en brak de Snekers uiteindelijk op.

Dat herstel leek aanvankelijk overigens helemaal geen issue, want de thuisclub had een klein kwartier nodig om in de zwart-witte defensie de eerste opening te vinden. Na voorbereidend werk van A-junior Maarten Kingma zette Marco da Silva “the Blues” op voorsprong. Lang duurde de Sneker euforie echter niet, want de klok op het scorebord gaf de 22ste minuut aan, toen Sint Annaparochie door toedoen van Pieter Jan Plat op gelijke hoogte kwam en nog geen vier minuten later draaide Harmen Visser namens de gasten de zaak 180 graden om. De Snekers probeerden daarna de schade wel te herstellen, maar echt grote kansen wist de formatie van trainer Eric van der Meulen in de rest van de eerste helft niet meer uit te spelen.

​Na rust voerde LSC 1890 de druk verder op en dat resulteerde al snel in een goede mogelijkheid voor Bradley Steensma. De verdediger wist de gelijkmaker echter niet op het scorebord te toveren en dat laatste lukte later ook Patrick Altenburg niet, toen hij in kansrijke positie mocht inkoppen. De gelijkmaker leek op dat moment echter een kwestie van tijd. Bij de jacht op meer gaf de thuisclub echter ook de nodige ruimte weg en die werd vlak voor het einde van de reguliere speeltijd door Sint Annaparochie ten volle benut. Roar van Dellen was degene, die de wedstrijd definitief in het voordeel van de bezoekers besliste (1-3).

LSC 1890 – Sint Annaparochie 1-3 (1-2)

Doelpunten: 1-0 Marco da Silva (14.), 1-1 Pieter Jan Plat (22.), 1-2 Harmen Visser (26.). 1-3 Roar van Dellen (87.)

​Scheidsrechter: J. Valkema

Gele kaart:

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Floris Bok. René Cnossen, Benjamin Ydema (72. Rik Reinsma), Brandley Steensma. Allard Westerdijk, Jari Boorsma, Maarten Kingma, Marco da Silva (73. Jan Ligthart), Patrick Altenburg en Patrick Zijda (60. Niels Visser)

Bron: www.pengel.weebly.com

Foto’s: Nico Altenburg