Sneek Wit Zwart komt dramatische start niet te boven

Sneek- Sneek Wit Zwart dat vorig seizoen tegen De Bataven een puntje wist te bemachtigen, heeft die prestatiecurve niet in opwaartse zin door kunnen zetten. In Gendt gingen de wit-zwarten na een dramatische start met 3-1 onderuit.

De brigade van trainer Germ de Jong keek in Gendt no-time tegen een 2-0 achterstand aan. Al in de eerste minuut was Berend Nunes eerder bij de bal dan doelman Klaas Boersma. In de elfde minuut liep Sneek Wit Zwart bij een goed uitgevoerde counter in het mes en liet Ties van Huet de tweede treffer noteren. Tussen die beide treffers kregen de Snekers echter ook een aantal mogelijkheden. Zo werd een inzet van Jorn Wester nog net geblokt, waarna Patrick van der Veen uit de daaropvolgende corner over kopte. Vervolgens miste Wesley Tankink toen hij alleen voor doelman Jeroen Wels opdook, een prima kans om de achterstand uit de eerste minuut ongedaan te maken. Na de tweede treffer van de thuisclub domineerde Sneek Wit Zwart, maar de aansluiting bleef uit. In plaats daarvan leidde één van de spaarzame aanvallen van de thuisclub via Emile Leeuwen vlak voor rust tot de 3-0.

Die stand zorgde voor ontevredenheid bij trainer Germ de Jong en de oefenmeester bracht in plaats van David Veldmeijer, Patrick van der Veen en David van der Pol resp. Wytse Veenstra, Noël Wever en Jakob Lubbers binnen de lijnen. Laatstgenoemde zorgde vijf minuten na “der Wiederanfiff” op de rand van buitenspel, dat de wedstrijd weer een beetje een wedstrijd werd (3-1). Een klein kwartier later leek Wytse Veenstra na een schot van Harvey de Boer de tweede Sneker treffer op de schoen te hebben, maar de pinchhitter werd bij de rebound vanwege buitenspel teruggefloten. Daarna kwam Sneek Wit Zwart echter niet meer in de buurt van de aansluiting en had het over geluk niet te klagen, toen Rob Aarntzen in de slotminuten de lat trof en niet nog meer zout in de Sneker wonden strooide.

De Bataven – Sneek Wit Zwart 3-1 (3-0)

Doelpunten: 1-0 Berend Nunes (1.), 2-0 Ties van Huet (11.), 3-0 Emile Leeuwen (40.), 3-1 Jakob Lubbers (50.)

Scheidsrechter: T. Voncken

Gele kaart: Harvey de Boer (Sneek Wit Zwart)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Klaas Boersma, Alwin Velds, David Veldmeijer (46. Noël Wever), Kevin Huitema, Patrick van der Veen (46. Jakob Lubbers), Harvey de Boer, Wesley Tankink, Kristian Boeree, David van der Pol (46. Wytse Veenstra), Gerben Visser en Jorn Wester

Bron:www.pengel.weebly.com