Debutant helpt Waterpoort Boys aan zege

Sneek- Waterpoort Boys schreef op de laatste speeldag in november dan eindelijk de eerste zege bij. Die zege op titelkandidaat De Wâlde was overigens meer dan verdiend. Het enige, dat trainer Janco Croes zijn prima ploeg kon verwijten, was dat men het ondanks een aantal goede mogelijkheden tot het einde spannend hield. Die spanning nam in de slotfase alleen maar toe, toen de sterk debuterende Romano Pasveer er zes minuten voor tijd met rood vanaf moest en Waterpoort Boys de slotfase met een man minder moest volmaken. De ploeg van trainer Kerst Heida ontbeerde echter net als in de rest van de wedstrijd de creativiteit om het de thuisclub nog echt lastig te maken.

Waterpoort Boys greep meteen na het beginsignaal het initiatief, maar veel meer dan een schotje van Tim van der Werf leverde dat niet op. Op dat moment was Robert Minks al met een hamstringblessure afgehaakt en vervangen door Romano Pasveer en die zag, dat zijn eerste inzet werd geblokt. Uit de daaropvolgende corner ontstond een situatie, waarbij het thuispubliek in ieder geval een handsbal waarnam. Het fluitsignaal bleef echter uit. De openingstreffer echter niet, want nog geen minuut later pikte de debutant de bal op, waarna hij met een listig balletje Patrick Bles in staat stelde om de 1-0 achter doelman Erwin Lootsma te werken. Kort na die treffer kreeg de thuisclub een mogelijkheid om de marge te verdubbelen. In een kluwen van spelers bleef de doelpoging uiteindelijk uit en niet veel lader verdween een lobje van Pasveer maar net langs de voor hem verkeerde kant van de paal.

Die laatste mogelijkheid deed zich voor, nadat de verder prima spelende Jordi Heerings aan de andere kant onder de bal doorging en daarmee De Wâlde onbedoeld aan een 100% kans hielp. Doelman Stefan Rijpkema greep echter prima in en zag vervolgens, dat Marcel Hempenius bij een voorzet van Stefan Kroon zijn voet niet tegen de bal kreeg. Ook een schitterende aanval met een listig hakje resulteerde uiteindelijk niet in een doelpoging en even later ontbrak ook bij een inzet van Patrick Bles het gewenste effect. Diezelfde Bles liet kort daarop een bal van zijn voet springen en op slag van rust tilde Jesse Kribben na een dieptepass de bal weliswaar over Lootsma maar ook naast de goal.

Dat gebeurde nadat De Wâlde even daarvoor een grote mogelijkheid had laten liggen. Daarbij kregen de gasten evenals bij de eerste en tot dan toe enige kans overigens de hulp van Waterpoort Boys. Een terugspeelbal van Bert El Fihri werd namelijk onderschept, waarna doelman Rijpkema werd omspeeld en de daaropvolgende inzet nog net voor de doellijn werd weggehaald. Over grote kansen gesproken. Dik tien minuten na rust liet Waterpoort Boys ook een 14-karaats mogelijkheid onbenut. Na een afgeslagen corner werd de bal opnieuw ingebracht, maar verdediger Jordi Heerings slaagde er alleen voor doelman Lootsma niet in om de bal tussen de palen te koppen. Niet veel later veroverde Jesse Kribben op links de bal, doch zijn voorzet was net niet goed genoeg om Marcel Hempenius in stelling te brengen. Ook een vloeiende combinatie tussen Kribben, Hempenius en Bles leverde niks op, omdat laatstgenoemde buitenspel stond. Bles probeerde het daarna nog een keer van grote afstand, maar ook die poging bracht de bevrijdende 2-0 niet op het scorebord. De wedstrijd ging toen al aardig richting het eindee en de bezoekers gaven in die fase meer druk. Dat resulteerde in een hoekschop en een vrije trap. Beide standaardsituaties brachten de Sneker verdediging echter niet in verlegenheid, terwijl doelman Rijpkema niet veel later weinig problemen had met een schot van afstand.

Kort daarvoor was Patrick Bles overigens aan een gele kaart ontsnapt, toen hij met een overtreding een aanval onderbrak. Dat laatste deed Romano Pasveer even later ook, waarna zijn tegenstander hem een duw gaf en de “rookie” vervolgens terugduwde. Die laatste actie kwam hem op rood te staan, waarna het nog even spannend werd. De Wâlde dat de hele wedstrijd vooral de lange bal hanteerde, had zoals hiervoor al werd vermeld, echter niet de creativiteit om die man meer-situatie uit te buiten en kwam in het verdere verloop niet verder dan een aantal hoekschoppen. Integendeel, in dat verdere verloop waren de betere mogelijkheden voor de thuisclub, maar na een combinatie met invaller Thierry Waffleu Talla leverde een poging Ron Huitema niks op, terwijl een schot van Bles doelman Lootsma wel deed grabbelen, maar uiteindelijk geen treffer opleverde. Derhalve bleef het bij 1-0 en daarmee was de eerste seizoenszege van Waterpoort Boys een feit.

Waterpoort Boys – De Wâlde 1-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Patrick Bles (18.)

Scheidsrechter: J. Kingma

Gele kaart: Marcel Hempenius, Stefan Kroon (Waterpoort Boys), n.n (De Wâlde)

​Rode kaart: Romano Pasveer (Waterpoort Boys), n.n. (De Wâlde)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema. Bert El Fihri, Stefan Kroon, Jordy Heerings, Kevin Kedde (69. Jordy van der Wal), Tim van der Werf, Marcel Hempenius, Ron Huitema, Patrick Bles, Jesse Kribben (87. Thierry Waffleu Talla) en Robert Minks (8. Romano Pasveer)

Bron: www.pengel.weebly.com