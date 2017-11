Theo Wolfs en Jacqueline Tijssen bij Bax Kunst

SNEEK – Van 25 november tot en met 30 december is er een nieuwe expositie te zien in Galerie Bax Kunst. Schilderijen van Theo Wolfs uit Boslward worden gecombineerd met werken van de keramiste Jacqueline Tijssen.

De expositie wordt zaterdag 25 november om 16.00 uur geopend. Genodigden en bezoekers worden deze middag verwelkomd met koffie, thee of een ander drankje. Namens het Kunstencentrum Atrium zorgt Kees Romers met Sweder , Kas en Marije voor muzikale ondersteuning. Struiksma Makelaars is adoptief sponsor van de expositie.



Theo Wolfs

Theo Wolfs werd geboren in 1944 te Wolvega. Qua schilderen is hij een echte laatbloeier. Hoewel het zijn hele leven altijd wel heeft beheerst, stond het door zijn werk altijd op een laag pitje. Wel volgde hij een aantal cursussen bij Doet Boersma.

Na zijn pensionering kreeg hij het advies van Douwe Elias, indien hij het vak echt en op een behoorlijk tempo wilde leren de Klassieke Academie te Groningen moest volgen. Deze heeft hij gevolgd tussen 2009 – 2014 en succesvol afgerond. Hier heeft hij o.a les gehad van Mathijs Roling, Henk Helmantel, Jan van der Kooi en vele andere gerenommeerde schilders. Daarnaast was er altijd naast de Academie de ondersteuning van Douwe Elias. ‘Ik werk iedere dag aan een schilderij en ben meestal bezig met meerdere werken tegelijk, waarbij ik sommige soms even weg zet’ aldus Theo. ‘Na het ontbijt en de koffie begin ik, een dag niet geschilderd is voor mij een verloren dag’. Hij werkt voornamelijk in olieverf en een enkele keer in acryl.

Theo Wolfs heeft een zeer eigen stijl en handschrift ontwikkeld. Zijn onderwerpen zijn vrij klassiek, van landschappen ( vooral het Wad }, stadsgezichten, stillevens tot interieurs. Hierbij legt hij de nadruk op sfeer, kleurstellingen, compositie en ruimte. Zijn werken zijn met een losse krachtige toets geschilderd. Het geheel kan bij de kijker een gevoel van blijheid, vrijheid en rust oproepen.

Toen hij jaren geleden een aantal van zijn schilderijen kwam laten inlijsten in de lijstenmakerij van Galerie Bax Kunst viel de kwaliteit zijn werk direct op. Al snel werden afspraken gemaakt om zijn werk in de galerie te presenteren. Dit is de derde solo expositie van Theo bij Bax Kunst in Sneek en ondertussen heeft hij succesvol geëxposeerd in diverse galeries in Nederland en België.

Jacqueline Tijssen

Jacqueline Tijssen (Nieuwegein) volgde de Keramiekopleiding Gouda SBB en de kunstopleiding Artibus in Utrecht. Keramiek is het materiaal waarin zij haar ei kwijt kan; of eigenlijk is het haar thuis. Het huis staat voor de plaats waar de menselijke emoties zich concentreren. Het huis is ook de derde huid. Het vertelt wie en wat iemand is. Dit is de reden waarom Tijssen al haar emoties in het thema “huis” kwijt kan. Haar nieuwsgierigheid naar hoe mensen leven overal ter wereld wordt door haar reizen steeds aangewakkerd. Deze beelden op het netvlies van de kunstenares vertaalt Tijssen in het keramiek wat zij bouwt.

Maar ook gebruikt zij de vorm van het huis om andere verhalen kwijt te kunnen. Zoals het thema “tijd”. Bij het bouwen van boomhutten kan zij volop haar creativiteit kwijt.

Boten komt Tijssen in het waterrijke gebied waar zij woont steeds tegen. Een boot is synoniem aan vrijheid, ongebondenheid. Instabiel en beweeglijk. Maar toch een thuis. Een groot werk, (in samenwerking met Betty de Groot) van 20 boten is te zien aan de Beatrixsluis in Nieuwegein.

Werk van de keramiste is te zien door het hele land, zelfs tot in België. Jacqueline Tijssen is lid van de Nederlandse Vakvereniging Keramiek NVK sinds 2000.

De expositie duurt t/m 30 december 2017.