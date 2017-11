Sneek – ROC Friese Poort maakt werk van Cyber Security. Onder de noemer Cyber@Work wil de onderwijsinstelling het digitale bewustzijn op de werkvloer vergroten. “Gehackte accounts, datalekken, gegijzelde data zijn bijna dagelijks aan de orde.

Onwetende medewerkers kunnen bedrijven kwetsbaar maken. We vinden het belangrijk dat studenten en medewerkers veilig kunnen functioneren in de digitale wereld. En we willen ook bedrijven in de regio Friesland en Flevoland hierin onze expertise bieden.”, aldus Renze Tjoelker, programmamanager Cyber@Work. Vrijdag 24 november was de aftrap van het initiatief. ROC Friese Poort gaat onder andere cursussen aanbieden voor bedrijven, integreert “cyber awareness” in al haar beroepsopleidingen en gaat mbo ICT Security Specialisten opleiden. Ook wordt er gewerkt aan een doorlopende leerlijn ICT tussen vmbo, mbo en hbo.

Cyber@Work; kenniscentrum Cyber Awareness

ROC Friese Poort Cyber@work wil het kenniscentrum in de regio zijn op het gebied van Cyber Security en Awareness op de werkvloer. Voor alle sectoren en beroepen. Renze Tjoelker: “Iedere sector van de zorg, zakelijke dienstverlening tot aan techniek heeft te maken met digitale en online toepassingen. We hebben veel ervaring en expertise te bieden door onze samenwerking met verschillende partners.” Het eigen expertiseteam bestaat uit docenten die Ethical Hacker zijn. Daarnaast werkt het ROC samen met regionale en landelijk opererende partners, zoals bijvoorbeeld Defensie en het lectoraat Cyber Safety van de NHL. ROC Friese Poort is voortrekker van het Centrum voor Excellent Vakmanschap ICT en Cyber, waarin zeven ROC’s en Defensie samenwerken.

Lancering Cyber Awareness app

Zo’n honderd aanwezigen kregen tijdens de aftrap diverse workshops over ontwikkelingen en trends op het gebied van Cyber Awareness. Studenten ICT deden mee aan een Capture the Flag, een hackwedstrijd. Ook werd de Cyber Awareness app gelanceerd. Dit is een adaptieve vorm van e-learning die ROC Friese Poort gaat gebruiken. De app maakt studenten en medewerkers aan de hand van tien actuele thema`s bewust van digitale dreigingen en geeft praktische tips en tools. De App is op verzoek van defensie met verschillende partners ontwikkeld.