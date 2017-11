Geart Blaauw neemt afscheid van Theater Sneek

Sneek – De laatste jaren is Geart Blaauw het gezicht geweest van de kassa van Theater Sneek. In december gaat Geart met pensioen. Op vrijdag 15 december is het haar laatste werkdag.

Geart is ongeveer tien jaar geleden begonnen als vrijwilliger in het theatertje in het oude postkantoor. Later ging ze als vrijwilliger aan de slag in de Noorderkerk, waar Theater Sneek op dat moment gehuisvest was. Met de opening van het nieuwe theater in 2012 werd Geart een vaste medewerker.

Geart kent inmiddels vele medewerkers, vrijwilligers én artiesten. In de loop der jaren is zij erg gehecht geraakt aan de collega’s en bezoekers van Cultuur Kwartier Sneek. Op vrijdag 15 december bent u tussen 12.00 en 16.00 uur welkom in de foyer van Theater Sneek om Geart te bedanken voor haar bijzondere betrokkenheid bij Theater Sneek.