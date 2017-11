Bolsward – Kunstencentrum Atrium organiseert op vrijdag 1 december een voorspeelavond met leerlingen van Muziekschool Bolsward. De avond is vrij toegankelijk en begint om 19.30 uur.

Er treden gitaarleerlingen op van docent Jan Calf, waarbij zowel de akoestische als elektrische gitaar ter hand worden genomen. Zo speelt Bouke de Jong ‘Naked Ladies and Electric Ragtime’ van Michael Chapman. Leerlingen van docent Willem Aukema nemen plaats achter het keyboard en de piano. Bryan Adams’ nummer 1-hit ‘Everything I do, I Do It For You’ komt deze avond voorbij dankzij Maaike Dijkstra. Daarnaast laten beginnende toetsenleerlingen horen wat ze kunnen. Van slagwerkdocent Hendrik Dullemans stapt onder meer Michel Vlagsma naar voren. Hij speelt ‘Carry On My Wayward Son’ van Kansas.

Samenspeelweken

De voorspeelavond vormt tevens de afsluiting van de samenspeelweken op Muziekschool Bolsward. Beginnende leerlingen hebben de afgelopen vier weken les gehad in een groep met verschillende instrumenten en doen ervaring op in het met elkaar spelen een band. Twee bands die zijn gevormd bij de samenspeelweken treden tijdens de voorspeelavond op. De altijd druk bezochte samenspeelweken worden ieder jaar door Muziekschool Bolsward georganiseerd. Onder leiding van docenten Jan Calf en Willem Aukema zijn ook deze keer weer diverse bekende popnummers ingestudeerd, zoals ‘Hallelujah’ van Leonard Cohen, ‘Faded’ van Alan Walker en ‘Shape of You’ van Ed Sheeran.

De voorspeelavond vindt plaats in Muziekschool Bolsward, gevestigd in Ons Gebouw (Broereplein 7-8).